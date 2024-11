Niedziela 17 listopada 2024 20 listopada S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, jakie wymagania sprzętowe?

Autor: Adam | 19:38 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl od GSC Game World wprowadza graczy w realistycznie odtworzoną Zonę w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Gra wymaga mocnego sprzętu, szczególnie na wyższych ustawieniach graficznych. Firma na swojej stronie ostatnio zaktualizowała wymagania sprzętowe dla nowego Stalkera. Minimalne wymagania obejmują procesor AMD Ryzen 5 1600X lub Intel Core i5-7700K, 16 GB RAM oraz kartę graficzną NVIDIA GTX 1060 (6 GB) lub AMD RX 580 (8 GB). Z kolei rekomendowane to procesory klasy AMD Ryzen 7 5800X lub Intel Core i7-11700, 32 GB RAM oraz karty graficzne NVidia RTX 3070 Ti / RTX 4070 lub AMD RX 6800 XT. W obu przypadkach gra wymaga około 160 GB miejsca na dysku SSD i systemu Windows 10 lub 11​ x64.









Fabuła i świat gry

Akcja gry toczy się w alternatywnej rzeczywistości Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, gdzie natura i technologia przeplatają się w nieprzewidywalny sposób. Gracze wcielają się w Stalkera, który eksploruje Zonę, walcząc z mutantami, odkrywając tajemnice i uczestnicząc w wydarzeniach kształtujących losy tego postapokaliptycznego świata. Historia jest nieliniowa, z wieloma zakończeniami zależnymi od wyborów gracza. Tytuł wprowadza nowy system A-Life 2.0, który symuluje dynamiczne interakcje pomiędzy mutantami, frakcjami i otoczeniem​



Edycje i ceny

S.T.A.L.K.E.R. 2 dostępny jest w kilku wersjach, w tym Standard, Deluxe i Ultimate. Edycja standardowa to pełna gra, podczas gdy Deluxe oferuje dodatkowe przedmioty cyfrowe i materiały dla kolekcjonerów, takie jak ścieżka dźwiękowa czy artbook. Ultimate Edition to pakiet premium z dodatkowymi korzyściami, w tym fizycznymi gadżetami. Ceny różnią się w zależności od platformy i regionu, jednak edycja standardowa kosztuje 229,99zł (Deluxe 309,99zł, Ultimate 409,99zł) . Wersje fizyczne oferują dodatkowe elementy kolekcjonerskie, jak figurki czy steelbooki​.



Premiera i wsparcie platformowe

Gra ukaże się 20 listopada 2024 roku i będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X/S. Jest również częścią programu Xbox Game Pass, co pozwala graczom na natychmiastowy dostęp w dniu premiery w ramach subskrypcji​.



Podsumowanie

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl to ambitny projekt, który podnosi poprzeczkę w gatunku survival-horror. Połączenie innowacyjnych technologii, bogatego świata gry i głębokiej fabuły sprawia, że jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2024 roku. Warto przygotować swój sprzęt na spotkanie z Zoną i jej wyzwaniami.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.