AMD przejmuje prawie całe udziały na rynku DIY procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:02 W przypadku rynku DIY (Did It Yourself), czyli osób samodzielnie składających swoje komputery z wybranych komponentów, procesory AMD zawsze cieszyły się większą sprzedażą i miały większy udział w rynku, niż w segmencie laptopów i gotowych komputerów. W czasach najlepszej świetności procesorów Athlon 64 udział AMD na rynku procesorów x86 w segmencie DIY był nawet przez chwilę wyższy, niż udział Intela, ale po premierze Bulldozera znacznie spadł. Sytuację zmienił debiut procesorów Ryzen z rdzeniami ZEN 2 i ZEN 3 - dzięki nim firma AMD odzyskiwała udziały w segmencie procesorów na rynku DIY - by w 2021 roku osiągnąć poziom około 50 procent i dzielić ten rynek z Intelem mniej więcej po połowie.



W ostatnich kilku miesiącach sytuacja zmieniła się znacząco na korzyść AMD i jednocześnie na niekorzyść Intela. Obecnie zdecydowanie najwyższą sprzedażą na rynku DIY cieszą się procesory Ryzen, a sprzedaż procesorów Intela jest w tym segmencie znacznie niższa niż w ostatnich 2-3 latach.



Po raz pierwszy w historii procesory AMD zajmują wszystkie miejsca na liście TOP10 bestsellerów w sklepie Amazon. W niemieckim popularnym sklepie Mindfactory w ostatnim tygodniu sprzedanych zostało 6175 sztuk procesorów Ryzen, i tylko 360 sztuk procesorów Intel Core, co zapewniło AMD 94,4 procent udziału w całkowitej sprzedaży procesorów w tym sklepie.



W polskim morele.net, w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych procesorów dziewięć modeli to AMD Ryzen a jeden to Intel Core - spośród nich łączna sprzedaż w ciągu ostatnich 90 dni wyniosła 6590 sztuk Ryzenów i 1104 sztuki Intel Core. Honor Intela ratuje tani Core i5-12400F za 509 zł, który jako jedyny znajduje się w TOP10 najlepiej sprzedających się procesorów, a kolejny pod względem popularności procesor Intela to Core i5-14600KF ze sprzedażą zaledwie 340 sztuk przez ostatnie 90 dni.





Na znaczny spadek sprzedaży procesorów Intela w ostatnim czasie wpłynęły nie tylko niesławne problemy z niestabilnością wybranych modeli procesorów Core 13. i 14. generacji, ale też nieudana premiera procesorów Core Ultra 200 z serii Arrow Lake, które rozczarowują swoją wydajnością, zwłaszcza w grach 3D. W efekcie sporo nabywców woli postawić na modele Ryzen 7000 lub Ryzen 9000, w tym ich gamingowe wersje z 3D V-Cache.











