Wtorek 19 listopada 2024 Techniki RTX wspierają premiery S.T.A.L.K.E.R. 2 oraz Flight Simulator 2024

Autor: Adam | źródło: NVidia | 16:16 Ponad 600 gier i aplikacji korzysta już z technik RTX. W tym tygodniu ich wsparcie otrzymują kolejne wielkie hity, takie jak S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Microsoft Flight Simulator 2024 czy Industry Giant 4.0. Ponadto technikę NVidia DLSS 3 wykorzystuje LEGO Horizon Adventures, a z funkcji Frame Generation korzysta także narzędzie Proton od Valve. W dalszej części informacji więcej informacji o nowych tytułach i współpracy z nimi technologii NVidii oraz benchmarki z najnowszych tytułów.



Wyczekiwana gra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl trafi w ręce graczy już jutro. To unikalne połączenie pierwszoosobowej strzelanki z elementami survival horroru od GSC Game World pozwoli wcielić się w rolę samotnego stalkera eksplorującego zróżnicowaną i radioaktywną zonę o powierzchni 64 km². Postapokaliptyczny świat stanie się jeszcze lepszy dla użytkowników kart graficznych GeForce RTX z serii 40 za sprawą technik DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution oraz NVidia Reflex już od dnia premiery. Wybierając maksymalne ustawienia graficzne w rozdzielczości 4K technika DLSS zwiększy liczbę wyświetlanych klatek na sekundę średnio o 2,4x, a opóźnienia systemowe zostaną zredukowane nawet o 45% z Reflex.



Najnowsza wersja popularnego symulatora lotów Microsoft Flight Simulator 2024 debiutuje dzisiaj wraz ze wsparciem technik NVidia DLSS 3 z funkcjami Frame Generation i Super Resolution, DLAA, NVidia Reflex oraz ray tracingiem cieni. Tytuł wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie symulacji, obliczeń chmurowych i uczenia maszynowego, aby stworzyć grę, która znacząco wykracza poza swoje ramy.



Z kolei LEGO Horizon Adventures pozwala wcielić się w łowczynię Aloy, która prowadzi ekipę barwnych bohaterów przez misję ratowania świata pełnego tajemnic. Gracze wyposażeni w karty graficzne GeForce RTX z serii 40 zwiększą wydajność tytułu za pomocą technik DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution, a także zwiększą jakość grafiki z DLAA, które może działać równolegle z funkcją generowania klatek. Gra korzysta także z ray tracingu dla oświetlenia i refleksów świetlnych.







Techniki DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution oraz DLAA wspierają także dostępną w ramach wczesnego dostępu grę Industry Giant 4.0 od Don VS Dodo i Toplitz Productions. Tytuł pozwoli stworzyć własne imperium przemysłowe od samych podstaw. Ta wciągająca symulacja oferuje kompleksowe doświadczenie w zakresie produkcji towarów, logistyki, planowaniu produkcji i zarządzania finansami. Gra posiada wsparcie technik DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution oraz DLAA.



Dostępny jest już najnowszy sterownik Game Ready z optymalizacjami dla powyższych tytułów.



Ponadto opublikowano eksperymentalną wersję narzędzia Proton umożliwiającego uruchamianie gier z systemu Windows na Linuksie. Nowa iteracja pozwoli użytkownikom kart graficznych GeForce RTX z serii 40 skorzystać z techniki DLSS Frame Generation w obsługiwanych tytułach.

