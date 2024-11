Wtorek 19 listopada 2024 Karty Intel ARC 2. generacji zostaną zaprezentowane w grudniu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech/X.com | 16:19 Na początku przyszłego roku do sprzedaży mają trafić karty graficzne Intel ARC drugiej generacji, bazujące na układach scalonych o nawie kodowej Battlemage wytwarzanych w litografii 4nm przez TSMC. Według dostępnych informacji Intel planuje premierę trzech modeli kart: z 8 GB pamięci, 12 GB pamięci i 16 GB pamięci, które zastąpią oferowane od dwóch lat karty ARC A580, ARC A750 i ARC A770. Z nowych informacji wynika, że Intel zaplanował już prezentację nadchodzących kart, która odbędzie się jeszcze w grudniu tego roku.



Nowe karty z architekturą ARC ARC drugiej generacji maja zaoferować o kilkadziesiąt procent wyższą wydajność niż dotychczasowe. Będzie to możłiwe dzięki zastosowaniu nowych GPU o wyższych częstotliwościach taktowania, z ulepszonymi jednostkami wewnętrznymi (wyższe wskaźniki IPC) oraz zwiększonymi pamięciami podręcznymi, które będą podnosić efektywną przepustowość pamięci GDDD6, podobnie jak umożliwia to rozwiązanie Infinity Cache w Radeonach.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.