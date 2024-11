Wtorek 19 listopada 2024 AMD stworzyło dla Microsoftu procesory EPYC z pamięciami HBM

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 17:35 (2) Microsoft poinformował o udostępnieniu w swojej ofercie Azure nowych serwerów wirtualnych serii HBv5, przeznaczonych do wykonywania złożonych obliczeń. Nowe wirtualne serwery wykorzystują procesory AMD EPYC 9V64H, zaprojektowane przez AMD specjalnie dla Microsoftu. Mają one 88 rdzeni ZEN 4 o taktowaniu do 4,0 GHz, oraz umieszczone obok chipletów z rdzeniami moduły pamięci HBM 3, zastępujące typową pamięć RAM typu DDR5. Dzięki temu EPYC 9V64H oferują wielokrotnie większą przepustowość RAMu, co wydatnie wpływa na wydajność wykonywania obliczeń.



Dodatkowo EPYC 9V64H mają wyłączoną funkcję SMT aby każdy wątek był obsługiwany przez jeden rdzeń, oraz magistralę Infinity Fabric o dwukrotnie zwiększonej przepustowości, co poprawia wydajność wymiany danych z szybką pamięcią HBM oraz pomiędzy poszczególnymi rdzeniami ZEN 4.



Microsoft podaje, że dzięki takiemu rozwiązaniu przepustowość pomiędzy procesorem a pamięcią RAM typu HBM wynosi 6,9 TB/s, zamiast 0,78 TB/s jak w przypadku typowych procesorów EPYC 4. generacji współpracujących z pamięciami DDR5.



Każdy serwer Azure serii HBv5 składa się z czterech procesorów EPYC 9V64H (łącznie 352 rdzenie), pamięci RAM HBM o pojemności do 3TB, karty Nvidia Quantum-2 InfiniBand o przepustowości 800 Gb/s łączącej cztery procesory ze sobą, karty sieciowej o przepustowości 160 Gb/s i pamięci trwałej SSD NVMe o pojemności 14 TB i szybkości 50 GB/s przy odczycie i 30 GB/s przy zapisie.

Windows Online coraz bliżej! (autor: Zic | data: 20/11/24 | godz.: 19:35 )

WinOn



Ciekawe, (autor: muerte | data: 20/11/24 | godz.: 20:14 )

czy już Windows 12 będzie chmurowy. Stawiam na to, że jeśli jeszcze nie, to będzie pomostem z częścią usług w modelu chmurowo abonamentowym.



