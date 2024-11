Czwartek 21 listopada 2024 Nowe krzesła biurowe OfficePal C40 i C40M od Sharkoona

Autor: Adam | źródło: Sharkoon | 17:46 Krzesło biurowe OfficePal C40 oferuje szeroki zakres regulacji pozycji siedzącej, co czyni je praktycznym rozwiązaniem zarówno do biura, jak i pracy zdalnej. Możliwości regulacji obejmują wysokość krzesła, głębokość siedziska oraz wysokość oparcia. Dzięki temu użytkownik może dostosować ustawienia do własnych potrzeb. Konstrukcja łączy oparcie wykonane z siatki z tapicerowanym siedziskiem, co ma na celu zapewnienie wygody podczas codziennego użytkowania.



Krzesło posiada oparcie z siatki oraz wyściełane siedzisko, co pozwala na dłuższą pracę w pozycji siedzącej. W zakresie ergonomii OfficePal C40 oferuje możliwość regulacji wysokości, kąta nachylenia oraz głębokości siedziska. Oparcie można również ustawić na jednej z pięciu dostępnych wysokości.



Krzesło wyposażono w zintegrowane podparcie lędźwiowe oraz regulowany zagłówek, którego wysokość i kąt nachylenia można dostosować do indywidualnych preferencji. Podłokietniki w tym modelu są regulowane w czterech kierunkach, co pozwala na dopasowanie ich pozycji do rąk i górnej części ciała.







Mechanizm odchylania w krześle umożliwia zmianę pozycji na bardziej zrelaksowaną oraz wprowadza lekki ruch kołyszący, co może pomóc w łagodzeniu napięcia podczas pracy.



Podstawa krzesła wykonana jest z nylonu i wyposażona w siłownik gazowy klasy 4 oraz kółka o średnicy 60 mm. Maksymalne obciążenie wynosi do 150 kg.



Model OfficePal C40M różni się od C40 tym, że posiada siedzisko i oparcie w całości wykonane z siatki. Takie rozwiązanie może być przydatne w pomieszczeniach o zmiennych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.



Krzesła OfficePal C40 oraz C40M są dostępne w sprzedaży w cenie 269,90 euro każde.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.