Czwartek 21 listopada 2024 Nowa Sony Alpha a1 II do 30 klatek na sekundę w grudniu w sklepach

Autor: Adam | źródło: Sony | 12:01 Sony zaprezentowało drugą generację aparatu z serii Alpha – model α1 II. Jest to pełnoklatkowy korpus bezlustrowy z wymiennymi obiektywami, wyposażony w procesor wspierający sztuczną inteligencję, przetwornik obrazu o rozdzielczości około 50,1 megapiksela oraz migawkę redukującą zniekształcenia. Urządzenie umożliwia rejestrowanie zdjęć seryjnych z szybkością do 30 klatek na sekundę z aktywnym śledzeniem AF/AE.



W porównaniu do poprzednika poprawiono jakość obrazu przy średnich i wysokich czułościach. Procesor wspierający sztuczną inteligencję umożliwia bardziej zaawansowane rozpoznawanie obiektów, a w nowym trybie automatycznym aparat samodzielnie identyfikuje różne typy obiektów. Model α1 II wprowadza także funkcje znane z innych modeli serii Alpha, takie jak wstępne przechwytywanie obrazu czy zmiany w konstrukcji mające na celu poprawę ergonomii. Aparat waży 743 gramy, co pozwala na wygodne użytkowanie w różnych sytuacjach.



W korpusie zastosowano pełnoklatkowy, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS o efektywnej rozdzielczości 50,1 megapiksela oraz procesor obrazu BIONZ XR. Przy kadrowaniu do formatu APS-C obraz nadal zachowuje rozdzielczość wynoszącą 21 megapikseli.



Tryb zdjęć seryjnych umożliwia rejestrację do 30 klatek na sekundę bez przerywania podglądu obrazu, z jednoczesnym śledzeniem ostrości i ekspozycji. System AF wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania obiektów, takich jak ludzie, zwierzęta czy pojazdy, a w trybie automatycznym może samodzielnie określać typ śledzonego obiektu.







Aparat został wyposażony w migawkę minimalizującą zniekształcenia, co może być przydatne w fotografii dynamicznej. Dodatkowo, poprawiono działanie systemu stabilizacji obrazu, który osiąga skuteczność na poziomie 8,5 stopnia w środku kadru i 7 stopni na brzegach. Nowym rozwiązaniem jest tryb „Aktywny dynamiczny” podczas filmowania.



3,2-calowy ekran LCD posiada czteroosiowy system regulacji pozycji, co pozwala na łatwe dopasowanie kąta widzenia. Zmieniono również konstrukcję uchwytu oraz rozmieszczenie przycisków, aby zwiększyć komfort obsługi.



W zestawie z korpusem α1 II znajduje się ładowarka BC-ZD1, umożliwiająca ładowanie dwóch akumulatorów NP-FZ100 w ciągu 155 minut. Opcjonalny uchwyt pionowy VG-C5 pozwala zwiększyć ergonomię i wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu.



Dla użytkowników, którzy muszą szybko przesyłać dane, aparat oferuje złącze sieci przewodowej 2.5GBASE-T oraz możliwość współpracy z przenośnym nadajnikiem PDT-FP1 (sprzedawanym osobno), co umożliwia transmisję danych przez sieć 5G. Dodatkowo, zdjęcia i filmy mogą być automatycznie przesyłane do aplikacji takich jak Adobe Lightroom czy Google Drive dzięki serwisowi chmurowemu Sony Creators Cloud.



Producent zwrócił uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju – opakowanie modelu α1 II wykonano z materiału opartego na surowcach naturalnych, takich jak bambus i makulatura. Aparat będzie dostępny w sprzedaży od grudnia 2024 roku.

