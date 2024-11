Czwartek 21 listopada 2024 TSMC spodziewa się dużego zainteresowania swoją 2nm litografią

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:14 W fabrykach tajwańskiej firmy TSMC pod koniec 2022 roku rozpoczęła się produkcja układów scalonych w najnowszej litografii 3nm. Niestety ta litografia nie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów - przez pierwsze kilkanaście miesięcy jedynym odbiorcą 3nm układów scalonych od TSMC była firma Apple. Dla przykładu Nvidia i AMD wolały w ostatnim czasie skorzystać z litografii 4nm, czyli ulepszonej wersji dostępnej od 2020 roku litografii 5nm, aniżeli z najnowszej litografii 3nm. Nie jest to spowodowane złymi parametrami litografii 3nm, bo są one bardzo dobre, lecz raczej wysoką ceną wafli krzemowych z 3nm chipami. Tymczasem TSMC twierdzi, że w przypadku kolejnej nowej litografii, czyli 2nm sytuacja będzie zupełnie inna.



Całkowicie nowa litografia 2nm TSMC ma uzyskać gotowość do masowej produkcji układów scalonych pod koniec 2025 roku. Będzie to pierwszy proces litograficzny TSMC wykorzystujący całkowicie nowe tranzystory GaaFET (gate-all-around field-effect transistor), w których pionowa bramka zostanie zastąpiona nanorurkami.



TSMC informuje, że kilku pierwszych klientów opracowało już swoje układy scalone w przyszłej litografii 2nm, oraz otrzymało pierwsze próbki tych chipów wytworzone w przedprodukcyjnej wersji 2nm technologii. Według TSMC zainteresowanie 2nm litografią jest znacznie wyższe, niż w przypadku litografii 3nm na rok przed jej debiutem.

