Poniedziałek 25 listopada 2024 Noctua i Seasonic wprowadzają ultra-cichy zasilacz o mocy 1600 W

Autor: Adam | źródło: Noctua | 18:20 Noctua i Seasonic zaprezentowały dziś zasilacz Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition zgodny z normą ATX 3.1. Opierając się na flagowym modelu Seasonic o mocy 1600 W, edycja Noctua wykorzystuje wentylator NF-A12x25 oraz specjalnie zaprojektowany grill, co zapewnia jeszcze cichszą pracę. W rezultacie Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition to produkt premium przeznaczony do ultra-cichych stacji roboczych lub komputerów gamingowych wymagających niezawodnego zasilania.



„Sea Sonic z ogromną radością współpracuje z Noctua, liderem w dziedzinie cichych wentylatorów komputerowych i technologii chłodzenia. Wspólne zaangażowanie naszych firm w jakość i wydajność sprawia, że ta współpraca jest tak cenna” – powiedział Eric Lan, CEO Sea Sonic Electronics. „Wierzymy, że ten projekt, łączący dwie wiodące marki, przyniesie wyjątkowy produkt dla entuzjastów ciszy i wydajności”.







Seasonic jest uznawany za jednego z liderów w produkcji wysokiej klasy zasilaczy komputerowych, a seria PRIME TX, certyfikowana zgodnie z normą 80 PLUS Titanium, wyróżnia się zaawansowaną konstrukcją, komponentami najwyższej jakości oraz wyjątkową wydajnością.



W modelu Noctua Edition zastosowano platformę TX-1600, połączoną z wentylatorem NF-A12x25 oraz zoptymalizowanym grillem, co pozwoliło zmniejszyć poziom hałasu o 8-10 dB(A) w porównaniu do standardowego modelu.



„Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni możliwością zaprezentowania pierwszego zasilacza Noctua Edition we współpracy z Seasonic – producentem, którego bardzo cenimy za niezłomną jakość oraz ponad 40-letnie doświadczenie w innowacjach” – powiedział Roland Mossig, CEO Noctua. „Połączenie wiedzy Seasonic w zakresie zasilaczy z naszą technologią chłodzenia i optymalizacją akustyczną daje klientom to, co najlepsze: nowoczesny zasilacz o mocy 1600 W, który pracuje niezwykle cicho”.



Dzięki półpasywnemu sterowaniu wentylatorem model TX-1600 Noctua Edition działa całkowicie pasywnie przy obciążeniu do około 50% w typowych temperaturach otoczenia (≤25°C). Wentylator zaczyna stopniowo przyspieszać wraz ze wzrostem obciążenia lub temperatury. Nawet przy 100% obciążeniu urządzenie pozostaje ciche, generując ~24 dB(A) w porównaniu do ~34 dB(A) w standardowym modelu. Redukcja hałasu przełożyła się na poprawę oceny Lambda od Cybenetics – z A na A++.



Dzięki wsparciu dla standardów ATX 3.1 i PCIe 5.1, modułowym kablom z motywem Noctua oraz niezrównanej jakości wykonania, Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition to doskonały wybór dla najbardziej wymagających entuzjastów komputerów PC.



Sugerowana cena detaliczna tego zasilacza wynosi 499 EUR / 569 USD. Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition jest już dostępny w oficjalnych sklepach Amazona firmy Noctua, a wkrótce trafi także do innych partnerów sprzedażowych.

