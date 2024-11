Wtorek 26 listopada 2024 Nowe systemy VIA oparte na NVIDIA Jetson do AMR, AGV i automatyzacji przemysłowej

Autor: Adam | źródło: VIA | 06:22 Firma VIA ogłosiła dziś wprowadzenie dwóch nowych systemów opartych na NVIDIA Jetson: VIA AMOS-9100 do autonomicznych robotów mobilnych (AMR) i pojazdów kierowanych automatycznie (AGV) oraz VIA AMOS-9000 do zastosowań związanych z bezpieczeństwem i automatyzacją w fabrykach. Oba te bezwentylatorowe systemy posiadają kompaktową obudowę aluminiową, zaprojektowaną w celu zapewnienia zaawansowanej wydajności AI, solidnej łączności oraz trwałości w aplikacjach automatyki przemysłowej i sztucznej inteligencji na brzegu sieci.



„VIA AMOS-9000 i VIA AMOS-9100 to komputery AI na brzegu zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom systemów autonomicznych i przemysłowej AI” – powiedział Epan Wu, Dyrektor Generalny VIA Intelligent Solutions. „Dzięki swojej wydajności AI, wytrzymałej konstrukcji i wszechstronnej łączności, te systemy zapewniają niezawodną platformę do aplikacji, takich jak bezpieczeństwo w fabrykach, czy umożliwienie pracy autonomicznych robotów mobilnych (AMR) i pojazdów kierowanych automatycznie (AGV).”







VIA AMOS-9100

System VIA AMOS-9100 został zaprojektowany dla autonomicznych robotów mobilnych (AMR) i pojazdów kierowanych automatycznie (AGV). Wyposażony w procesor NVIDIA Jetson Orin NX o taktowaniu 2,0 GHz, zapewnia do 70 TOPS wydajności AI przy użyciu akceleratora NVIDIA Deep Learning Accelerator (NVDLA), umożliwiając sprawne przetwarzanie zadań wymagających intensywnej analizy danych. System obsługuje zaawansowane przetwarzanie wideo, w tym dekodowanie wideo 8K i kodowanie 4K, a także oferuje elastyczne opcje łączności, takie jak opcjonalna łączność bezprzewodowa LoRa do komunikacji na duże odległości. Dodatkowo, dwa porty Gigabit Ethernet z opcjonalnym wsparciem Power over Ethernet (PoE) umożliwiają łatwą integrację z różnorodnymi sieciami przemysłowymi i infrastrukturą.



VIA AMOS-9000

System VIA AMOS-9000 jest przeznaczony do zadań związanych z bezpieczeństwem w fabrykach, automatyzacją i inspekcją, oferując niezawodną platformę dla aplikacji przemysłowych. Wyposażony w sześciordzeniowy procesor NVIDIA Jetson Orin Nano zapewnia do 40 TOPS wydajności AI oraz obsługuje szeroki zakres cyfrowych opcji wejść/wyjść dla wszechstronnej łączności. System oferuje zaawansowane funkcje przetwarzania wideo, takie jak dekodowanie wideo 4K i kodowanie w rozdzielczości 1080p, co czyni go idealnym do zastosowań w wizji maszynowej, monitoringu i inspekcji wizualnej. Ponadto VIA AMOS-9000 posiada dwa porty RS-232/422/485, które umożliwiają łatwą integrację z urządzeniami przemysłowymi, zapewniając efektywną komunikację i kontrolę w złożonych środowiskach operacyjnych.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.