Promocje na Black Friday w Media Expert: wybrane urządzenia technologiczne

Autor: Adam | 07:20 Black Friday to czas, kiedy wiele sklepów oferuje atrakcyjne promocje na różnorodne produkty. Wśród nich znajdują się urządzenia technologiczne, które mogą przyciągnąć uwagę zarówno entuzjastów elektroniki, jak i tych, którzy poszukują praktycznych sprzętów do codziennego użytku. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów produktów dostępnych w niższych cenach w ramach akcji Black Friday w Media Expert.







Smartfon GOOGLE Pixel 8a 8/128GB 5G







GOOGLE Pixel 8a to propozycja dla osób, które cenią sobie kompaktowe rozmiary smartfona i jednocześnie nie chcą rezygnować z wydajności. Urządzenie zostało wyposażone w 6,1-calowy ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz, co przekłada się na płynność działania. Obsługa sieci 5G zapewnia szybki dostęp do Internetu, a 128 GB pamięci wewnętrznej pozwala na przechowywanie dużej ilości danych. Oto pięć cech wyróżniających ten model: 6,1-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz, zapewniający płynne przejścia wizualne.

Obsługa sieci 5G, umożliwiająca szybki dostęp do Internetu i korzystanie z aplikacji w czasie rzeczywistym.

Pamięć 8 GB RAM i 128 GB ROM, oferująca odpowiednią przestrzeń na aplikacje i pliki.

Kompaktowy design, ułatwiający obsługę jedną ręką.

System operacyjny z regularnymi aktualizacjami bezpieczeństwa. Smartfon dostępny jest w cenie 1799 zł na Black Friday.



Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R5-7235HS 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050







Laptop Lenovo LOQ 15ARP9 to model oferowany obecnie w cenie promocyjnej na Black Friday – 2899 zł. Urządzenie należy do segmentu budżetowych laptopów o uniwersalnym przeznaczeniu, które sprawdzą się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i w lekkiej pracy biurowej czy rozrywce. Wyposażony w procesor AMD Ryzen, dedykowaną kartę graficzną GeForce RTX 3050 oraz szybki dysk SSD, ten laptop wydaje się ciekawą propozycją dla użytkowników poszukujących kompromisu między ceną a możliwościami. Poniżej omówiono pięć najważniejszych cech tego urządzenia. Procesor AMD Ryzen 5 7235HS 3,3 GHz (maksymalnie do 4,7 GHz)

Ekran IPS 15,6" z odświeżaniem 144 Hz Full HD (1920 × 1080 pikseli)

Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050

16 GB RAM i 512 GB SSD

Zestaw złączy w tym USB-C, HDMI oraz klasyczne USB-A



Smartfon SAMSUNG Galaxy A05s 4/64GB







Dla użytkowników szukających bardziej budżetowego rozwiązania interesującą opcją może być SAMSUNG Galaxy A05s. Smartfon posiada duży ekran o przekątnej 6,7 cala i odświeżaniu 90 Hz, co zapewnia komfort podczas przeglądania treści. Urządzenie oferuje 64 GB pamięci wewnętrznej i 4 GB RAM-u. Cechy szczególne tego urządzenia: 6,7-calowy wyświetlacz HD+ z odświeżaniem 90 Hz, zapewniający dobrą jakość obrazu.

Pamięć wewnętrzna 64 GB z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Bateria o pojemności 5000 mAh, wspierająca całodniowe użytkowanie.

Funkcja Dual SIM, umożliwiająca korzystanie z dwóch numerów jednocześnie.

Prosty, intuicyjny interfejs użytkownika. Ten model można nabyć w promocyjnej cenie 444 zł.



Mysz ROCCAT Burst Pro Aimo







Dla graczy, którzy poszukują precyzyjnej myszy komputerowej, warto rozważyć ROCCAT Burst Pro Aimo. Model ten cechuje się ergonomicznym kształtem i responsywnym sensorem, co pozwala na szybkie i precyzyjne ruchy. Mysz jest wyposażona w podświetlenie AIMO, które można dostosować do własnych preferencji. Sensor optyczny o wysokiej czułości, dedykowany graczom.

Lekka konstrukcja (68 g), poprawiająca komfort użytkowania.

Podświetlenie AIMO RGB, dostosowywane do preferencji użytkownika.

Ergonomiczny design, dopasowany do różnych stylów trzymania myszy.

Wytrzymałe przełączniki optyczne, zwiększające żywotność urządzenia. Promocyjna cena tej myszy wynosi 69 zł w aplikacji Media Expert.



Monitor AOC 27B3HA2







Dla osób poszukujących nowego monitora ciekawym wyborem może być AOC 27B3HA2. Model ten oferuje 27-calowy ekran Full HD z matrycą IPS i czasem reakcji wynoszącym 1 ms (MPRT). Częstotliwość odświeżania 100 Hz zapewnia płynność obrazu, co jest istotne podczas pracy czy rozrywki. Jego najważniejsze cechy to: 27-calowy ekran Full HD, oferujący dobrą jakość obrazu.

Matryca IPS, zapewniająca szerokie kąty widzenia.

Czas reakcji wynoszący 1 ms (MPRT), kluczowy dla płynności obrazu w grach.

Częstotliwość odświeżania 100 Hz, poprawiająca komfort użytkowania.

Elegancki design z cienkimi ramkami. Monitor dostępny jest w cenie 399 zł.



Więcej promocji na Black Friday

Powyższe urządzenia to tylko wybrane propozycje spośród wielu promocji dostępnych w czasie Black Friday. Więcej ofert można znaleźć na stronie Media Expert. Promocje startują 29 listopada, więc warto śledzić stronę, aby znaleźć sprzęt dostosowany do swoich potrzeb.



