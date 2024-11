Czwartek 28 listopada 2024 Cooler Master Hyper 411 Nano - nowe, budżetowe chłodzenie CPU

Autor: Adam | źródło: Cooler Master | 12:18 Cooler Master wprowadza na rynek nowy model coolera z popularnej serii Hyper. Model 411 Nano to propozycja dla osób szukających kompaktowego i efektywnego chłodzenia procesora, które sprawdzi się zarówno w podstawowych, jak i średnio wymagających konfiguracjach komputerowych. Nowy Cooler Master Hyper 411 Nano wyróżnia się przede wszystkim kompaktowymi wymiarami (102 x 85 x 136 mm), co czyni go idealnym wyborem do mniejszych obudów. Konstrukcja bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu bezpośredniego kontaktu (Direct Contact) czterech ciepłowodów z procesorem, co w połączeniu z aluminiowym radiatorem zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła.



O przepływ powietrza w Hyper 411 Nano dba pojedynczy, 92-milimetrowy wentylator PWM, pracujący w zakresie od 650 do 2500 obrotów na minutę. Przy maksymalnych obrotach zapewnia przepływ powietrza na poziomie 45,14 CFM, generując przy tym akceptowalny poziom hałasu 30,04 dBA. Warto podkreślić wysoką żywotność wentylatora, przekraczającą 160 000 godzin pracy.







Produkt ma być dostępny w Polsce w drugiej połowie stycznia 2025 r. w cenie ok. 80 zł.



Specyfikacja techniczna:



• Kompatybilność: Intel LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156, AMD AM5/AM4

• Wymiary coolera: 102 x 85 x 136 mm

• Wymiary wentylatora: 92 x 92 x 25,4 mm

• Zakres obrotów: 650-2500 RPM (PWM)

• Przepływ powietrza: 45,14 CFM

• Poziom hałasu: 30,04 dBA

• Gwarancja: 2 lata

