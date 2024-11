Czwartek 28 listopada 2024 Polacy stworzyli narzędzie do głosowego wystawiania faktur w oparciu o AI

Autor: Adam | źródło: Taxon | 10:33 Twórcy Taxon, nowoczesnej aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców, wprowadzają rozwiązanie w zarządzaniu finansami i wystawianiu faktur na polskim rynku. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji osoby prowadzące działalność gospodarczą zyskują niedostępną wcześniej możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży za pomocą promptów głosowych. Aplikacja, jako pierwsza na rynku, przyśpiesza proces wystawiania faktury do poziomu prędkości dźwięku, którego źródłem jest głos użytkownika.



To duża zmiana na korzyść optymalizacji prowadzenia biznesu w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że polscy przedsiębiorcy poświęcają średnio aż 334 godziny rocznie na spełnienie obowiązków podatkowych (źródło).



Większość przedsiębiorstw aktywnie poszukuje różnorodnych optymalizacji w zakresie prowadzenia rachunkowości w firmie, zwłaszcza po tym, kiedy na początku listopada br. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu finalnych konsultacji projektu rozwiązań prawnych i biznesowych w zakresie obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z zapowiedziami proces ten ma wejść w życie etapowo: 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczy w 2025 r. 200 mln zł, a 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców. Obowiązek korzystania z KSeF to dla większości przedsiębiorstw prawdziwa rewolucja w fakturowaniu. Naprzeciw ich potrzebom wychodzą rozwiązania oparte m.in. na sztucznej inteligencji.



W odpowiedzi na zmieniające się trendy i rosnącą mobilność, szczególnie wśród młodego pokolenia przedsiębiorców, firma Taxon wprowadziła na polski rynek nowatorską aktualizację swojej aplikacji mobilnej, służącej do intuicyjnego wystawiania faktur. Zmiana oparta jest na sztucznej inteligencji i daje użytkownikom aplikacji możliwość wystawiania faktur za pomocą promptów głosowych z poziomu jej interfejsu. Jest to zupełnie nowe, niedostępne wcześniej dla polskich przedsiębiorców rozwiązanie, które ma za zadanie maksymalne usprawnianie codziennych czynności związanych z zarządzaniem dokumentami sprzedaży. Zostało ono zaprojektowane m.in. z myślą o mikroprzedsiębiorcach i umożliwia znaczne przyspieszenie procesu wystawienia faktury - realnie do poziomu prędkości dźwięku, którego źródłem jest głos użytkownika. Następnie aplikacja jest w stanie równie szybko, w kilka sekund, wysyłać fakturę do odbiorcy.



- Wprowadzając na rynek tę przełomową, opartą o AI, aktualizację naszej aplikacji mobilnej kierowaliśmy się oczywiście potrzebami użytkowników. Wystawianie faktur za pomocą prostych komend głosowych w sposób przełomowy przyspiesza cały proces. Taxon daje użytkownikom możliwość zarządzania finansami z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Zastosowanie sztucznej inteligencji nie tylko usprawnia procesy finansowe, ale także przyczynia się do poprawy efektywności operacyjnej przedsiębiorstw, co sprawia, że przedsiębiorcy zyskują przewagę konkurencyjną, a ich codzienna praca staje się znacznie prostsza i bardziej efektywna - mówi Maciej Wawrzyniak, współtwórca aplikacji Taxon.



Wprowadzona aktualizacja aplikacji Taxon zapewnia zwiększoną dokładność i redukcję błędów ręcznych, co jest kluczowe dla utrzymania pozytywnych relacji z klientami. Dzięki analizie dużych zbiorów danych, faktury generowane są z dokładnymi informacjami. AI automatyzuje również rutynowe zadania związane z fakturowaniem, takie jak generowanie przypomnień o płatnościach czy kategoryzacja transakcji. System uczy się na podstawie wcześniejszych interakcji, co zwiększa jego efektywność i dokładność w przyszłości.



Aplikacja Taxon umożliwia wystawienie wszystkich rodzajów faktur: VAT, faktura ze zwolnieniem VAT, faktura bez VAT, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa, faktura korekta, proforma, faktura split payment czy odwrotne obciążenie. Po wystawieniu faktury użytkownik może pobrać e-fakturę do popularnego formatu PDF, a następnie wysłać ją w ciągu kilku sekund do kontrahenta bezpośrednio z aplikacji. Istnieje również możliwość wysłania faktury do wielu osób poprzez jedno kliknięcie. Użytkownik aplikacji nie musi również wprowadzać do systemu pełnych danych do faktury - wystarczy, że użyje NIPu, a aplikacja automatycznie pobiera wszystkie dane i wstawia je do faktury.



- Zadbaliśmy o to, aby dostarczyć przedsiębiorcom przyjazny interfejs oraz intuicyjną i przejrzystą nawigację tak, aby wystawianie faktury było niemal niezauważalną czynnością. Otrzymujemy bardzo dobre recenzje od użytkowników naszej aplikacji, co jest dowodem tego, że czują oni realną różnicę, jeśli chodzi o usprawnienie procesu prowadzenia swoich biznesów - podsumowuje Maciej Wawrzyniak z Taxon.

