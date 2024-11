Piątek 29 listopada 2024 Karty Intel ARC 2. generacji zadebiutują w dwóch etapach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:15 Długo spodziewany debiut kart graficznych Intel ARC drugiej generacji zbliża się wielkimi krokami. Jak się okazuje, nastąpi on w dwóch etapach. Jako pierwsze zadebiutują tańsze karty ARC B570 i ARC B580, wyposażone w 12 GB pamięci GDDR6. Ich prezentacja ma mieć miejsce już 3 grudnia, a oficjalna premiera połączona z publikacją recenzji nastąpi 12 grudnia. Obydwie karty otrzymają mniejszy z układów krzemowych o nawie kodowej Battlemage - w ARC B570 aktywne będzie 18 jednostek Xe (2304 procesory strumieniowe), a w ARC B580 aktywne będzie 20 jednostek Xe (2560 procesorów strumieniowych).



W przyszłym roku do wspomnianej dwójki dołączą kolejne dwie karty graficzne, oparte o większy układ krzemowy z serii Battlemage - mogą to być np. ARC B750 i ARC B770. Otrzymają one 16 GB pamięci GDDR6 i maksymalnie 32 jednostki Xe (do 4096 procesorów strumieniowych).

