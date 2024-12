Piątek 29 listopada 2024 Dysk serwerowy - jak wybrać najlepszy z możliwych?

Autor: materiały partnera | 07:10 Wybór dysku serwerowego to jeden z kluczowych elementów w budowie i zarządzaniu infrastrukturą IT, niezależnie od skali firmy. Dyski do serwera pełnią rolę magazynu danych, który musi sprostać wyzwaniom związanym z niezawodnością, wydajnością i bezpieczeństwem. Jak zatem podejść do wyboru, aby wybrać najlepiej, unikając jednocześnie pułapek i rozczarowań? Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy!









1. Typ dysku: HDD, SSD, czy NVMe



Na rynku dostępnych jest kilka typów dysków, które różnią się technologią, prędkością i żywotnością. Wybór zależy głównie od specyfiki serwera oraz rodzaju danych, które będą na nim przechowywane.



Dysk HDD (Hard Disk Drive) Dyski HDD to klasyczne talerzowe dyski twarde. Mają duże pojemności i są relatywnie tanie, ale ich prędkość odczytu i zapisu jest znacznie niższa niż w przypadku dysków SSD. Są dobrym wyborem do serwerów przechowujących duże ilości danych, które nie wymagają szybkiego dostępu - archiwa, backupy, monitoring.



Dysk SSD (Solid State Drive) Dyski SSD to nośniki półprzewodnikowe, znacznie szybsze od HDD, jednak ich cena za gigabajt jest wyższa. Dyski SSD sprawdzają się w serwerach aplikacyjnych, baz danych czy systemach operacyjnych, gdzie kluczowa jest szybkość operacji I/O.



Dysk NVMe Dyski NVME to najnowocześniejsze rozwiązanie oparte na protokole NVMe, które umożliwia osiągnięcie jeszcze wyższych prędkości niż SSD, dzięki wykorzystaniu magistrali PCIe. Są idealne do serwerów, które muszą obsługiwać ogromną liczbę operacji na sekundę, takich jak systemy analityczne, sztuczna inteligencja, czy zaawansowane bazy danych.



2. Pojemność dysku



Dobranie odpowiedniej pojemności dysku serwerowego to jeden z najczęstszych dylematów. Zbyt mały dysk zmusi do szybkiej rozbudowy systemu, natomiast zbyt duży może podnieść koszty i marnować zasoby. Warto zainwestować w dyski o pojemności, która zaspokoi obecne potrzeby, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu danych. W praktyce dobrze sprawdza się elastyczność, czyli możliwość łatwego rozbudowania macierzy dyskowej o kolejne jednostki.



3. Niezawodność i wytrzymałość



Dysk serwerowy musi być przede wszystkim niezawodny. Tu warto zwrócić uwagę na parametry takie jak: MTBF (Mean Time Between Failures) - czyli średni czas pomiędzy awariami, im wyższy, tym lepiej.

TBW (Total Bytes Written) - całkowita ilość danych, którą można zapisać na dysku w jego życiu. Jest to istotne, szczególnie w przypadku dysków SSD.

Klasa Enterprise - dyski przeznaczone do pracy serwerowej, są zaprojektowane z myślą o długotrwałym, intensywnym użytkowaniu, z dodatkowymi mechanizmami zabezpieczającymi przed awariami. Dyski do serwerów klasy consumer często nie są w stanie sprostać takim wyzwaniom. 4. Wydajność i przepustowość



Serwery wymagają wysokiej wydajności, zwłaszcza gdy obsługują wiele jednoczesnych operacji. Tutaj istotne są parametry takie jak: Liczba operacji IOPS (Input/Output Operations Per Second) - parametr mówiący o tym, ile operacji dysk jest w stanie wykonać w ciągu sekundy. Jest to kluczowe dla serwerów aplikacyjnych i baz danych.

Przepustowość - czyli szybkość przesyłania danych, szczególnie istotna w przypadku dużych plików i aplikacji multimedialnych.

5. Rodzaj interfejsu



Dysk do serwera może korzystać z różnych interfejsów, które mają wpływ na jego wydajność. Najpopularniejsze to: SATA (Serial ATA) - stosunkowo wolny interfejs, ale wciąż wystarczający dla dysków HDD lub wolniejszych SSD.

SAS (Serial Attached SCSI) - bardziej zaawansowany, oferujący wyższą niezawodność i wydajność, często stosowany w rozwiązaniach korporacyjnych.

NVMe - wspomniany wcześniej interfejs nowej generacji, który oferuje maksymalną wydajność i jest szczególnie efektywny w przypadku serwerów pracujących na danych o wysokiej dynamice.



6. Redundancja i macierze RAID



Żaden dysk serwerowy nie jest odporny na awarie, dlatego kluczowe jest zastosowanie macierzy RAID (Redundant Array of Independent Disks), które zapewnią bezpieczeństwo danych i ciągłość pracy. Popularne konfiguracje to: RAID 1 - mirroring, czyli pełna kopia danych na dwóch dyskach.

RAID 5 - rozproszenie danych na kilku dyskach z dodatkową parzystością, co zwiększa bezpieczeństwo przy minimalnej utracie pojemności.

RAID 10 - połączenie RAID 1 i 0, oferujące jednocześnie szybkość i bezpieczeństwo.



7. Koszty i opłacalność



Koszt zakupu dysku serwerowego jest ważnym czynnikiem, ale nie zawsze najtańsze rozwiązanie okazuje się najlepsze. Warto rozważyć całkowity koszt posiadania (TCO), uwzględniając nie tylko cenę zakupu, ale także koszty eksploatacyjne, potencjalne przerwy w działaniu serwera spowodowane awariami, czy koszty energii.



8. Chłodzenie i zużycie energii



Serwery pracują intensywnie, generując sporo ciepła. Dyski o wyższej prędkości (np. HDD 10 000 RPM) wymagają efektywnego chłodzenia, co przekłada się na większe zapotrzebowanie na energię. Dyski SSD i NVMe są bardziej energooszczędne, co w dłuższej perspektywie może przynieść znaczne oszczędności, szczególnie w dużych centrach danych.



9. Wsparcie i gwarancja



Zwróć uwagę na okres gwarancji oraz oferowane wsparcie techniczne producenta. Dyski serwerowe klasy enterprise często oferują dłuższą gwarancję (nawet 5 lat) oraz opcję wymiany awaryjnej, co jest szczególnie istotne w przypadku krytycznych serwerów.



Podsumowanie



Wybór najlepszego dysku serwerowego to kwestia znalezienia balansu między wydajnością, pojemnością, niezawodnością i kosztem. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym serwerem plików, czy wielkim centrum danych, priorytetem zawsze powinno być bezpieczeństwo i wydajność danych. Warto zainwestować w odpowiednie rozwiązanie, które nie tylko spełni aktualne potrzeby, ale także pozwoli na przyszłą rozbudowę infrastruktury.



W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z doborem dysku do serwera, można skontaktować się z ich dystrybutorem – firmą Bizserver. Specjaliści z Bizserver dostępni są: pod numerem telefonu: +48 12 397 77 27

pod adresem e-mail: info@bizserver.eu

stacjonarnie: ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków

