Wyjątkowa promocja w Media Expert! Kup Galaxy A55 i odbierz Galaxy Buds2 Pro

Autor: Adam | 23:30 W Media Expert pojawiła się wyjątkowa promocja obejmująca dwa urządzenia Samsunga: smartfon Galaxy A55 oraz słuchawki Galaxy Buds2 Pro.



W artykule przyjrzymy się ich specyfikacji, funkcjonalności oraz możliwościom, jakie oferują w codziennym użytkowaniu. Czy warto zwrócić uwagę na te produkty? Sprawdźmy. Warto zajrzeć, bo do zgarnięcia są słuchawki Galaxy Buds2 Pro.









Galaxy A55 – wydajny i stylowy smartfon



Galaxy A55 to kontynuacja serii smartfonów Samsunga, która zyskała popularność dzięki wyważonej relacji jakości do ceny. Oto sześć cech szczególnych tego urządzenia: Ekran AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania – wynosi ona aż 120 Hz, co przekłada się na płynność działania w grach oraz przeglądaniu treści. Procesor Exynos 1480 – nowy układ zapewnia lepszą wydajność i energooszczędność w porównaniu z poprzednimi generacjami. Bateria o pojemności 5000 mAh – pozwala na intensywne użytkowanie przez cały dzień, nawet przy wymagających zadaniach. Aparaty z optymalizacją AI – zestaw aparatów z oferuje wsparcie sztucznej inteligencji, co umożliwia lepszą jakość zdjęć w różnych warunkach. Odporność na wodę i kurz – zgodność z normą IP67 czyni urządzenie bardziej wytrzymałym na codzienne wyzwania. Rozszerzalna pamięć – możliwość korzystania z kart microSD o pojemności do 1 TB to dodatkowy atut dla użytkowników. Więcej szczegółów na temat Galaxy A55 można znaleźć na stronie Media Expert pod tym linkiem.







Galaxy Buds2 Pro – wygodne słuchawki dla wymagających



Galaxy Buds2 Pro to nowa generacja dousznych słuchawek Samsunga, zaprojektowana z myślą o wygodzie i funkcjonalności. Poniżej przedstawiamy sześć cech, które warto wyróżnić: Aktywna redukcja szumów (ANC) – technologia ta pozwala na eliminację hałasu z otoczenia, co jest przydatne podczas podróży lub pracy w głośnym środowisku. Dolby Atmos –sprawia, że każdy ton jest niezwykle wyraźny. Kompaktowy design – lekkie i ergonomiczne słuchawki zapewniają komfort nawet przy dłuższym użytkowaniu. Wodoodporność – zgodność z normą IPX7 chroni przed wilgocią i deszczem. Bateria na długi czas – mogą grać do 18 godzin, a gdy wyłączysz ANC ten czas wydłuży się do 29 godzin, przy korzystaniu z etui. Integracja z ekosystemem Samsunga – umożliwia łatwe przełączanie między urządzeniami tego producenta. Więcej informacji o Galaxy Buds2 Pro znajdziesz na stronie Media Expert, klikając tutaj.



Promocja świąteczna: Galaxy Buds2 Pro w prezencie



Od 2 grudnia do 29 grudnia 2024 roku trwa promocja, w której przy zakupie smartfona Galaxy A55 można otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds2 Pro w kolorze grafitowym. Aby skorzystać z oferty, należy: Kupić Galaxy A55 w okresie promocyjnym. Zarejestrować nowe urządzenie w aplikacji Samsung Members. Spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie promocji. Limit nagród wynosi 3700 sztuk, dlatego warto działać szybko. Szczegóły dotyczące promocji znajdziesz na stronie Media Expert pod tym linkiem.



Podsumowanie



Galaxy A55 i Galaxy Buds2 Pro to urządzenia, które mogą zainteresować zarówno osoby szukające solidnego smartfona, jak i wygodnych słuchawek. Dzięki obecnej promocji warto rozważyć ich zakup, zwłaszcza jeśli planujesz uzupełnić swój ekosystem urządzeń Samsunga. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z liczbą dostępnych nagród oraz spełnieniu wymogów promocji.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

