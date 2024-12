Wtorek 3 grudnia 2024 Apple jest podobno zainteresowane litografią 18A od Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Focus Digital | 19:37 Po wdrożeniu litografii 14nm w 2014 roku Intel wydawał się wówczas liderem w produkcji układów scalonych. Następnymi krokami miał być debiut litografii 10nm w 2016 roku, oraz litografii 7nm w 2018 roku, ale to jak wiemy nie udało się. Litografia 10nm w odpowiednio dopracowanej wersji pojawiła sie dopiero pod koniec 2020 roku, cztery lata po terminie, a litografia 7nm (już pod nazwą "Intel 4") zadebiutowała w 2024 roku, z 6-letnim opóźnieniem. Obecnie od przynajmniej 2021 roku Intel pracuje nad zupełnie nową litografią o nazwie 18A, która wydaje się być dla Intela ostatnią szansą na potwierdzenie możliwości nawiązania konkurencji z TSMC.



W ostatnich dniach w sieci pojawiły się informacje o tym, że Apple wyraża zainteresowanie produkcją układów scalonych w litografii Intel 18A począwszy od 2026 roku. Informacje są dość zaskakujące, bo Apple od ponad dwóch dekad współpracuje z tajwańską firmą TSMC, gdzie posiada priorytetowy dostęp do najnowszych procesów litograficznych. Innymi słowy, Apple jest z punkt widzenia TSMC klientem numer jeden.



Dlatego informacje o zainteresowaniu Apple litografią 18A od Intela wydają się być zaskakujące. Tym bardziej, że litografia ta miała być dostępna w 2. połowie 2024 roku ale już wiadomo, że zaliczy przynajmniej roczne opóźnienie, a dalsze opracowywanie jej pierwszej wersji w postaci procesu 20A zostało przez Intela porzucone. To wskazuje, że Intel nadal ma problemy z opracowaniem nowych litografii, tak jak w przypadku wcześniejszych 10nm i 7nm.





Informacje o zainteresowaniu przez Apple litografią 18A od Intela zdążył już skomentować dyrektor i prezes TSMC, dr. Morris Chang - stwierdził on, że Apple już raz sprawdzało możliwość produkcji swoich układów scalonych u Intela. Miało to miejsce w 2011 roku, i wówczas Tim Cook nie był pod dużym wrażeniem jakości usług świadczonych przez Intela. Szef Apple miał też później powiedzieć prezesowi TSMC, że Intel nie chciał dać gwarancji na produkowanie takich ilości chipów, jakie potrzebowało Apple.



Wydaje się więc, że zbadanie możliwości użycia litografii Intel 18A przez Apple może być powodowane sugestią amerykańskich urzędników chcących nieść pomoc Intelowi, lub też jest zagraniem mającym być kartą przetargową w negocjacji cen z TSMC na produkcję układów scalonych w przyszłej litografii 2nm.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.