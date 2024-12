Wtorek 3 grudnia 2024 Nowe, niedrogie słuchawki nauszne Creative Zen Hybrid Gen2

Autor: Adam | źródło: Creative | 14:29 Creative Technology przedstawiło nowy model słuchawek z funkcjami takimi jak hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) i tryb otoczenia. Hybrydowe ANC pozwala ograniczyć hałas z otoczenia do 35 dB, a tryb Ambient umożliwia słyszenie dźwięków z otoczenia bez konieczności zdejmowania słuchawek. Wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, słuchawki zapewniają zrównoważoną jakość dźwięku, odpowiednią zarówno do słuchania muzyki, jak i oglądania filmów czy grania. Dzięki technologii niskiego opóźnienia urządzenie sprawdza się w różnych zastosowaniach multimedialnych.



Dwa wbudowane mikrofony z technologią Enhanced Environmental Noise Cancelling (ENC) poprawiają jakość rozmów, minimalizując zakłócenia. Bateria zapewnia do 70 godzin pracy z wyłączonym ANC i 45 godzin z włączonym ANC, a szybkie ładowanie umożliwia 5 godzin użytkowania po 5 minutach podłączenia do zasilania. Słuchawki mają miękkie nauszniki i składany design, co ułatwia ich przenoszenie.







Technologia Hybrid ANC wykorzystuje mikrofony do redukcji hałasu zewnętrznego, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz muszli. Dwukrotne naciśnięcie przycisku ANC włącza tryb Ambient, przydatny w sytuacjach wymagających uwagi na otoczenie, takich jak słuchanie komunikatów na dworcu czy zamawianie w kawiarni. Dodatkowy mikrofon w trybie rozmów pomaga w klarownym przekazywaniu głosu rozmówcy.







Słuchawki są kompatybilne z Bluetooth 5.4, co zapewnia stabilne połączenie do 15 metrów oraz niskie opóźnienia. Aplikacja Creative umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku, a technologia SXFI Ready zapewnia przestrzenny efekt audio dla lokalnych plików. Cena słuchawek Creative Zen Hybrid Gen 2 wynosi 199 zł.



Specyfikacja techniczna:

Przetworniki słuchawkowe: Neodymowy 40 mm

Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz

Czułość: 117 dB

Impedancja: 32 ohm

Mikrofony:

Typ: Wielokierunkowy x 4

Pasmo przenoszenia: 100 - 10 000 Hz

Czułość: -28 dB

Impedancja: 2,2 kohm

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4

Profile Bluetooth:

A2DP (Wireless Stereo Bluetooth)

AVRCP (Bluetooth Remote Control)

HFP (Hands-free Profile)

Kodeki audio: SBC, AAC

Częstotliwość pracy: 2402 MHz - 2480 MHz

Zasięg działania: Do 15 m

Maksymalna moc wyjściowa RF: 8 dBm

Wsparcie asystenta głosowego: Siri i Asystent Google

Bateria:1 x Akumulator litowo-polimerowy, 3.7V, 600mAh 2.22Wh

Czas pracy¹ (domyślnie):

Do 70 godzin (ANC wył.)

Do 45 godzin (ANC włączone)

Interfejs ładowania: USB-C (ładowanie)

Czas ładowania: 1 - 2 godziny

Temperatura pracy: 0 - 45°C

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 161.61mm x 82.08mm x 190.61mm

Wymiary akcesoriów:

Kabel USB-C do USB-A: 1.2 m

Waga:Słuchawki: 259 g

Minimalne wymagania systemowe:

iOS:

iPhone / iPad z Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania strumieniowego audio

iOS w wersji 15 lub nowszej

Android:

Telefony / tablety z Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania strumieniowego audio

System operacyjny Android w wersji 10 lub wyższej

PC:

Wszystkie komputery PC / laptopy z systemem Windows 10 i 11 z Bluetooth A2DP i AVRCP

MAC:

Wszystkie komputery Apple z Bluetooth A2DP i AVRCP



¹Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i ustawień



Zawartość opakowania:

1 x Creative Zen Hybrid Gen2

1 x kabel Ładujący USB Typ C do A (1,2 m)

1 x skrócona instrukcja obsługi / gwarancja i ulotka zgodności

1 x etui

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.