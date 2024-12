Wtorek 3 grudnia 2024 CUDIMM DDR5 o pojemności do 96 GB i częstotliwości 9200 MT/s

Autor: Adam | źródło: Corsair | 12:39 Firma Corsair wprowadziła do sprzedaży pamięci CUDIMM DDR5 VENGEANCE RGB o pojemnościach do 96 GB i początkowej częstotliwości wynoszącej 9200 MT/s. Wkrótce mają pojawić się szybsze moduły. Pamięci CUDIMM są zoptymalizowane pod kątem współpracy z procesorami Intel Core Ultra 200 i płytami głównymi z chipsetem Z890, ale są również kompatybilne z wcześniejszymi platformami DDR5.



CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module) to technologia pamięci DDR5 z wbudowanym sterownikiem zegara (CKD), który poprawia stabilność sygnału i synchronizację. Dzięki temu moduły osiągają szybkości transferu przekraczające 9000 MT/s. Pamięci te mogą działać jak standardowe moduły UDIMM w trybie Bypass, lecz ich pełny potencjał wymaga kompatybilnej platformy, takiej jak procesory Intel Core Ultra i płyty główne z chipsetem Z890.



Pierwsze dostępne modele to zestawy CUDIMM VENGEANCE RGB DDR5 o pojemnościach 48 GB i 96 GB oraz prędkościach od DDR5-8400 do DDR5-9200. Wersje bez podświetlenia RGB mają trafić do sprzedaży na początku grudnia. Profile wydajności Intel XMP 3.0 ułatwiają konfigurację pamięci w BIOS-ie, umożliwiając szybkie osiągnięcie optymalnych parametrów.







Pamięci CUDIMM VENGEANCE RGB DDR5 charakteryzują się srebrnym wykończeniem i listwą świetlną z dziesięcioma indywidualnie adresowanymi diodami LED RGB. Oprogramowanie iCUE pozwala personalizować efekty świetlne oraz monitorować parametry pamięci i napięcia w czasie rzeczywistym.



Moduły zostały wykonane z kontrolowanych układów scalonych i płytek drukowanych, aby zapewnić stabilność i jakość działania. Rozpraszacz ciepła odpowiada za chłodzenie i poprawia estetykę konstrukcji. Pamięci objęte są ograniczoną gwarancją wieczystą.



Zestawy pamięci CUDIMM Corsair VENGEANCE RGB DDR5 są dostępne w sklepie internetowym firmy Corsair oraz u autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów. Zestaw 9200MT/s o pojemności 48GB (2x24GB) wyceniany jest na $388.99 USD.

