OPPO Find X8 Pro - analiza nowego flagowca oraz świetna nowa promocja

Autor: Adam | 13:16 Na rynku smartfonów pojawił się nowy gracz w segmencie flagowców – OPPO Find X8 Pro. Model ten, choć niepozbawiony konkurencji, wyróżnia się kilkoma interesującymi rozwiązaniami technologicznymi. W tym artykule przyjrzymy się jego siedmiu szczególnym cechom i możliwościom. Nasza analiza nie ma na celu reklamy, a raczej obiektywne spojrzenie na to, co oferuje OPPO Find X8 Pro. Na końcu omówimy również aktualną promocję na ten model.









1. Wyświetlacz: jakość obrazu na najwyższym poziomie



OPPO Find X8 Pro wyposażono w wyświetlacz Amoled LTPO o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2780 x 1264 pxMatryca oferuje dynamiczne odświeżanie 120 Hz, co przekłada się na płynne przewijanie oraz komfort podczas gier i oglądania multimediów. Technologia HDR zapewnia głębię kolorów i wysoki kontrast, a jasność maksymalna wynosząca w tym trybie aż 4500 nitów pozwala na wygodne korzystanie z urządzenia w pełnym słońcu.



2. System aparatów fotograficznych



Smartfon wyposażono w zestaw czterech aparatów50 MP, w tym dwa peryskopowe: 135 i 73 mm z OIS, Dodatkowo dostępny jest aparat szerokokątny 23 mm i ultraszerokokątny 15 mm. Algorytmy sztucznej inteligencji wspierają fotografię nocną, co pozwala na uzyskanie szczegółowych zdjęć nawet przy słabym oświetleniu.



3. Wydajność i układ chłodzenia



Pod maską Find X8 Pro znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 9400wsparty przez 16 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja zapewnia płynne działanie systemu Android 15 oraz możliwość obsługi najbardziej wymagających aplikacji i gier. System chłodzenia z komorą parową, grafitem i żelem przewodzącym dba o utrzymanie stabilnej temperatury urządzenia nawet przy intensywnym użytkowaniu.



4. Bateria i szybkie ładowanie



Model ten wyposażono w baterię o pojemności 5910 mAh. Obsługuje ona szybkie ładowanie o mocy 80 W oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W. Dzięki temu pełne naładowanie urządzenia można uzyskać w około 30 minut, co jest szczególnie praktyczne dla osób żyjących w ciągłym biegu.



5. Wodoodporność i wytrzymałość



Find X8 Pro posiada certyfikat IP68 i IP69, co oznacza, że jest odporny na kurz i zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra przez 30 minut. Szklana ochrona wyświetlacza Gorilla Glass 7i zapewnia dodatkową ochronę przed zarysowaniami i przypadkowymi upadkami.



6. Łączność i kompatybilność



Model wspiera łączność 5G, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Umożliwia również korzystanie z NFC, co jest przydatne do płatności zbliżeniowych.



7. Design i ergonomia



OPPO Find X8 Pro wyróżnia się minimalistycznym designem i dbałością o detale. Zaokrąglone krawędzie i stosunkowo lekka obudowa sprawiają, że telefon wygodnie leży w dłoni. Dostępne warianty kolorystyczne, takie jak czarny i biały, nadają urządzeniu eleganckiego charakteru.







Promocja na OPPO Find X8 Pro



W okresie od 5 grudnia do 31 grudnia 2024 roku obowiązuje promocja, dzięki której kupując OPPO Find X8 Pro i rejestrując produkt na stronie www.promocje-oppo.pl/promocja/oppofindx8pro-blik, można otrzymać w prezencie słuchawki Oppo Enco X3i. Aby skorzystać z oferty, należy aktywować telefon w ciągu 14 dni od zakupu, uruchamiając go z aktywną kartą SIM. Szczegółowe informacje o promocji można znaleźć na stronie Media Expert.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert



