Czwartek 5 grudnia 2024 Senza Under Desk PC, pasywny, podbiurkowy pecet

Autor: Adam | źródło: Arctic | 17:09 Arctic wprowadza na rynek nowe rozwiązanie – komputer Senza Under Desk PC. Ten innowacyjny produkt dostępny jest w trzech wersjach i wyróżnia się możliwością montażu pod biurkiem, pasywnym systemem chłodzenia oraz dopasowaniem do każdego środowiska pracy. Dzięki temu zapewnia uporządkowaną i funkcjonalną przestrzeń roboczą. „Senza została zaprojektowana z myślą o optymalizacji miejsca pracy. Nasz komputer montowany pod biurkiem jest zarówno niesłyszalny, jak i niewidoczny, oferując wygodę oraz wydajność” – powiedział Magnus Huber, CEO firmy ARCTIC.



Komputer działa całkowicie bezgłośnie dzięki pasywnemu systemowi chłodzenia. Brak ruchomych elementów sprawia, że jest niemal bezobsługowy i odporny na zużycie. Montaż pod blatem biurka pomaga utrzymać porządek na stanowisku pracy. Panel przedni urządzenia umożliwia łatwy dostęp do podstawowych funkcji.







Senza oferuje solidną wydajność dzięki zastosowaniu efektywnego sprzętu. Obsługuje dwa monitory podłączone bezpośrednio przez porty HDMI i DisplayPort, a dzięki funkcji łańcuchowego połączenia (daisy chaining) umożliwia pracę na czterech ekranach jednocześnie.



Produkt dostępny jest już w sprzedaży na stronie internetowej ARCTIC oraz u wybranych partnerów.



Dostępne wersje:



Senza 5500GT – cena sugerowana: 599,99 €

Senza 5700G – cena sugerowana: 699,99 €

Senza 5700G Pro – cena sugerowana: 729,99 €





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.