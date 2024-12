Czwartek 5 grudnia 2024 G.SKILL i ASRock ustanawiają nowy rekord DDR5

Autor: Adam | źródło: G.SKILL | 16:21 Firma G.SKILL we współpracy z ASRock i overclockerem Splave, osiągnęła nowy rekord częstotliwości pamięci DDR5 na poziomie DDR5-12666. Wynik został uzyskany przy użyciu pamięci G.SKILL DDR5, płyty głównej ASRock Z890 Taichi OCF oraz procesora Intel Core Ultra 9 285K, z zastosowaniem chłodzenia ciekłym azotem (LN2). Rekord został zgłoszony i zatwierdzony przez platformy HWBOT i CPU-Z.









Splave, dwukrotny mistrz G.SKILL OC World Cup i czołowy overclocker według HWBOT, specjalizuje się w podkręcaniu sprzętu komputerowego. Jest również założycielem SplavePC, firmy oferującej pasty termoprzewodzące Splave ONE oraz skonfigurowane zestawy komputerowe do podkręcania. Więcej informacji można znaleźć na stronie SplavePC.



Firmy G.SKILL i ASRock od lat rozwijają komponenty komputerowe z myślą o overclockingu. Ich celem jest wspieranie społeczności pasjonatów podkręcania sprzętu poprzez dostarczanie rozwiązań opartych na najnowszych technologiach i platformach sprzętowych.





