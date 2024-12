Czwartek 5 grudnia 2024 Kto nowym szefem Intela? Rusza giełda nazwisk

Autor: Zbyszek | 17:00 Nagła zmiana na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego Intela wciąż budzi emocje w branży półprzewodnikowej. Teraz w sieci pojawiają się pierwsze doniesienia o możliwych następcach Pata Gelsingera. Według nich, zarząd Intela chętnie widziałby w roli nowego prezesa jedną z trzech osób. W kręgu zainteresowań ma być Lip-Bu Tan - obecny szef Cadence Design Systems, dr Mark Liu - były prezes i dyrektor TSMC, oraz Victor Peng - prezes i dyrektor Xilinx (do 2022 roku). Cała trójka ma azjatyckie pochodzenie, oraz dużą wiedzę z dziedziny układów scalonych, litografii i półprzewodników.



Lip-Bu Tan ma 64 lata, pochodzi z Malezji, prawie całe życie spędził w USA. Ukończył studia inżynierskie z fizyki, a następnie studia doktoranckie w Massachusetts Institute of Technology na kierunku inżynierii jądrowej. W początkowych etapach kariery zawodowej był dyrektorem EDS Nuclear, ale później skierował się bardziej w stronę firm związanych z elektroniką i układami scalonymi - pracował min. w S3 Graphics i Creative. W 2004 roku dołączył do firmy Cadence Design Systems projektującej oprogramowanie i układy scalone dla przemysłu, i w 2008 roku został prezesem i dyrektorem tej firmy.





Mark Liu pochodzi z Tajwanu, gdzie ukończył studia magisterskie z inżynierii elektrycznej na National Taiwan University. Następnie przeniósł się do USA, gdzie uzyskał doktorat z inżynierii elektrycznej i informatyki na University of California. Od 1983 do 1987 roku pracował w Intelu jako inżynier integracji procesów, a następne kilka lat spędził również w USA jako inżynier w Bell Laboratory. Pracę w TSMC rozpoczął w 1993 roku, przechodząc przez różne stanowiska kierownicze, aż w 2013 roku został prezesem i dyrektorem generalnym (CEO) TSMC. Obie te funkcje pełnił do 2018 roku. Od 2018 do czerwca 2024 roku został już tylko prezesem TSMC, i w roli tej ściśle współpracował z dyrektorem generalnym tej firmy, C.C. Wei. W czerwcu 2024 roku zdecydował się przejść na emeryturę. W jego przypadku przeszkodą może być wiek - Mark Liu ma już 70 lat. Pomimo, że wciąż jest w świetnej kondycji i wygląda młodziej niż powinien, to w tej sytuacji może nie być zainteresowany kontynuacją pracy zawodowej.





Victor Peng ma 64 lata, pochodzi z Tajwanu z którego szybko migrował do USA, gdzie uzyskał tytuł magistra inżynierii elektrycznej na Politechnice w Nowym Yorku. Następnie od 1982 roku pracował kolejno w firmach: DEC, Silicon Graphics, MIPS Technologies i ATI, oraz po wchłonięciu ATI przez AMD krótko także w dziale graficznym AMD. W 2008 roku zdecydował się dołączyć do firmy Xilinx, gdzie od 2014 do 2017 roku był jej wiceprezesem, a w styczniu 2018 roku został wybrany czwartym prezesem i dyrektorem generalnym (CEO) Xilinxa. Po integracji Xilinxa z AMD w 2022 roku został starszym wiceprezesem AMD i jednocześnie szefem działu Embedded w AMD.







