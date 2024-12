Piątek 6 grudnia 2024 Intel: architektura Xe 3. generacji jest już gotowa

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 07:32 Tom Petersen, jeden ze specjalistów Intela ds. marketingu technicznego poinformował o tym, że architektura Xe3 dla przyszłych kart graficznych ARC 3. generacji jest już gotowa. Prace nad układami krzemowymi kart ARC 3. generacji zostały już zakończone, a wszyscy inżynierowie od hardware pracują już teraz nad architekturą Xe 4. generacji. Obecnie w zespole roboczym przyszłych kart graficznych ARC 3. generacji pozostać mieli już tylko inżynierowie od software, zajmujący się rozwojem sterowników. To jedna z niewielu w ostatnim czasie bardzo dobrych informacji dla Intela. W przypadku architektury Xe 2 o podobnym etapie prac Intel informował... w kwietniu 2024 roku.



To oznacza, że pod względem teoretycznym karty graficzne ARC 3. generacji mogą zadebiutować zaledwie rok po kartach ARC 2. generacji, czyli nawet pod koniec 2025 roku.



Informacja przekazana przez przedstawiciela Intela o szybkim zakończeniu prac nad architekturą Xe 3 nie musi być zaskakująca - pierwsza architektura Xe miała dużo niedostatków, i z tego powodu prace nad architekturą Xe 2 mogły być dość wymagające i czasochłonne (trwały ponad 2,5 roku). Jednak według Intela uzyskano dzięki nim aż 70 procent wyższą wydajność jednostek obliczeniowych.



Architektura Xe 3 może więc być lekko zoptymalizowaną wersją architektury Xe 2, dodatkowo przeniesioną z litografii 5nm do znacznie nowszej litografii 3nm od TSMC, co pozwoli upakować wewnątrz układów graficznych znacznie więcej rdzeni Xe. Dodajemy że według nieoficjalnych doniesień w przypadku serii ARC 3. generacji Intel wreszcze ma zaoferować flagową kartę graficzną z wyższej półki.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.