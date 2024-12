Piątek 6 grudnia 2024 Samsung zapowiada pamięci GDDR7 o szybkości aż 42,5 Gbps

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 07:27 Pamięci dla kart graficznych o nazwie GDDR7 to dopiero melodia przyszłości. Warto dodać, że oficjalna specyfikacja kostek GDDR7 została zatwierdzona przez JEDEC niecały rok temu, a na rynku nie zadebiutowała jeszcze ani jedna karta graficzna z tymi pamięciami (chociaż to powinno zmienić się w 1. kwartale 2025 roku). Pod względem techniczym GDDR7 to ulepszona wersja pamięci GDDR6, a główna różnica polega na zastosowaniu kodowania PAM-3, przenoszącego o 50 procent więcej informacji na takt zegara niż kodowanie NRZ stosowane w dotychczasowych generacjach pamięci GDDR. Dzięki tej zmianie pamięci GDDR7 działając z takim taktowaniem jak GDDR6 20 Gbps oferują jednak efektywną przepustowość równą 30 Gbps.



Pierwsze pamięci GDDR7 udostępnione dla producentów kart graficznych m.in. przez Samsunga i Microna mają efektywną szybkość 28 Gbps i 32 Gbps, a ich fizyczna częstotliwość taktowania odpowiada kostkom GDDR6 18,66 Gbps i 21,33 Gbps. Obie firmy opracowały też i testują już jeszcze szybsze pamięci GDDR7, o efektywnej przepustowości 36 Gbps.



Tymczasem Samsung postanowił postawić poprzeczkę jeszcze wyżej, i poinformował o trwających pracach nad pamięciami GDDR7 o efektywnej szybkości 42,5 Gbps. Pierwsze szczegóły techniczne tych pamięci mają zostać przedstawione przez firmę w lutym 2025 roku podczas konferencji technicznej ISSCC (International Solid-State Circuits Conference).



Zaoferowanie kostek GDDR7 o tak wysokiej szybkości będzie wymagało podniesienia ich częstotliwości taktowania do wartości odpowiadającej pamięciom GDDR6 o szybkości 28,33 Gbps. Innymi słowy, inżynierownie Samsung będą mieli na pewno sporo pracy nad tym, aby skutecznie zwiększyć taktowanie kostek o około 20 procent względem pamięci GDDR7 32 Gbps i GDDR6 20 Gbps.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.