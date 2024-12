Piątek 6 grudnia 2024 TSMC chwali się sukcesem swojej 2nm litografii

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 11:51 (1) Tajwańska firma TSMC, czyli największy na świecie producent układów scalonych pochwaliła się znakomitymi informacjami na temat swojej najnowszej litografii 2nm. Nie jest jeszcze ona dostępna dla klientów, gdyż firma TSMC dopiero niedawno zakończyła jej opracowywanie. Producent w ostatnim czasie uruchomił testową produkcję układów scalonych w litografii 2nm w małej skali, i jak informuje - średnio aż 6 z 10 wyprodukowanych chipów jest sprawnych. Oznacza to uzysk rzędu 60 procent, co jest wynikiem znacznie lepszym od optymistycznych założeń.



Duża ilość sprawnych układów krzemowych wytwarzanych w litografii 2nm to osiągnięcie tym większe, że proces 2nm znacznie różni się od dotychczasowych litografii - 2nm od TSMC to pierwsza litografia wykorzystująca tranzystory o zupełnie nowej budowie, tzw. GaaFET (gate-all-around field-effect transistor), w których pionowa bramka została zastąpiona bramką otaczającą tranzystor.



Mimo tak znaczącej zmiany w budowie tranzystorów, już pierwsze partie okładów scalonych wyprodukowanych w litografii 2nm zachowują dość dobry uzysk. TMSC ma niewątpliwie duże powody do zadowolenia. Nie jest wykluczone, że producent przyspieszy teraz debiut litografii 2nm o kilka miesięcy, ponieważ zasadniczo nie wymaga ona istotnego dopracowania. Ponad połowa sprawnych układów krzemowych ze wszystkich wytwarzanych kwalifikuje już dany proces litograficzny do użycia w masowej produkcji.









Intel 18A (autor: Conan Barbarian | data: 6/12/24 | godz.: 22:14 )

W tym momencie to aż szkoda Intela z tym ich 18A, które ma gówniany uzysk. To kolejny cios dla niebieskich i dobre czasy długo jeszcze nie nadejdą. Teraz faby Intela to tylko koszta i problemy a jeszcze niedawno to były kury od złotych jaj. Tak właśnie jest, gdy korpo zaczyna wpadać w samozadowolenie i arogancję, co początkowo nie jest szkodliwe, ale z czasem utrwala bardzo niekorzystne zmiany. IBM też to kiedyś przetrenował na sobie.



