Wtorek 10 grudnia 2024 Microsoft łagodzi wymagania instalacyjne systemu Windows 11

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:57 W momencie debiutu systemu Windows 11 firma Microsoft zdecydowała się postawić dość wygórowane wymagania sprzętowe, których spełnienie było niezbędne aby móc zainstalować najnowsze "okienka". Kontrowersje budził głównie wymóg posiadania płyty głównej lub laptopa ze wsparciem dla technologii TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Brak tego modułu powodował wyświetlenie komunikatu o niemożliwości zainstalowania Windows 11, co wykluczało niemal wszystkie komputery i laptopy mające więcej niż kilka lat. Po nieco ponad trzech latach od premiery Windows 11 Microsoft zdecydował się złagodzić wymagania systemu, dopuszczając jego instalację na sprzęcie bez TPM 2.0.



Obecnie instalator Windows 11 nie będzie już odmawiał instalacji na laptopach i komputerach bez TPM 2.0. Instalacja będzie możliwa, chociaż nie będzie zalecana, a użytkownik otrzyma o tym poniższe ostrzeżenie, które będzie musiał zaakceptować



"Ten komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych do uruchomienia systemu Windows 11 — wymagania te pomagają zapewnić bardziej niezawodne i wyższej jakości działanie. Instalacja systemu Windows 11 na tym komputerze nie jest zalecana i może spowodować problemy ze zgodnością. Jeśli będziesz kontynuować instalację systemu Windows 11, Twój komputer nie będzie już obsługiwany i nie będzie uprawniony do otrzymywania aktualizacji. Uszkodzenia komputera spowodowane brakiem zgodności nie są objęte gwarancją producenta. Wybierając Akceptuję, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz to oświadczenie"

