Wtorek 10 grudnia 2024 Google chwali się procesorem kwantowym Willow z korekcją blędów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:01 Laboratorium Google Quantum AI ogłosiło kolejny postęp w opracowaniu procesorów kwantowych. Jest nim opracowanie nowego procesora kwantowego o nazwie Willow, który operuje na 105 kubitach jednocześnie, i na tyle dotychczas opracowanych jednostek wyróżnia się dwiema bardzo ważnymi cechami. Przede wszystkim Willow jest w stanie utrzymać swoje stany kwantowe w czasie do 100 mikrosekund — pięć razy dłuższym niż poprzednie generacje, co jest istotne w przypadku jego rozbudowy do większej liczby kubitów. Ponadto Willow wyposażony jest w system korekcji błędów bazujący na siatce kubitów logicznych.



Fizyczne kubity mogą być zbyt niestabilne, co powoduje mnożenie się błędów w obliczeniach, ale ich szybkie zakodowanie w pamięci w formie logicznej pozwala na korygowanie powstałych błędów. Korzystając z tablic bitów kwantowych w coraz większych siatkach, zespół skutecznie zmniejszył wskaźniki błędów o połowę przy każdym rozszerzeniu.



Zespół Google Quantum AI chwali się też wydajnością procesora kwantowego Willow w określonych zastosowaniach - np. w losowym próbkowaniu obwodów (RCS) Willow wykonywał obliczenia w czasie krótszym niż pięć minut. Ich rozwiązanie najszybszemu dzisiejszemu superkomputerowi zajęłoby według szacunków około dziesięciu septylionów lat.

