Pebble Nova - nowy, mocny zestaw 2.0 od Creative

Autor: Adam | źródło: Creative | 10:11 Creative ogłasza wprowadzenie zestawów głośników Pebble Nova, będących zaawansowaną wersją popularnej serii Pebble. Model ten zapewnia odpowiednią jakość dźwięku, elegancki design oraz szereg nowoczesnych funkcji. Zestaw wykorzystuje system przetworników współosiowych, w którym głośnik wysokotonowy (1”) i średniotonowy (3”) są umieszczone na tej samej osi, co zapewnia idealną spójność w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Dzięki temu, dźwięk jest czysty, precyzyjny i dobrze zbalansowany w całym pasmie przenoszenia (55 Hz – 20 kHz). Dodatkowo, przetworniki są ustawione pod kątem 45°, co pozwala skierować dźwięk bezpośrednio w stronę słuchacza, zapewniając bardziej wciągające i kierunkowe wrażenia audio.



W systemie zastosowano również pasywny radiator niskotonowy, który współpracuje z przetwornikami, zwiększając efektywność dźwięku niskotonowego, co skutkuje bardziej dynamicznym dźwiękiem i lepszą projekcją dźwięku. Dodatkowo, dzięki dołączonemu stojakowi, użytkownicy mogą podnieść głośniki, uzyskując lepszą projekcję dźwięku oraz bardziej elegancki wygląd.







Pebble Nova oferuje moc wyjściową 50 W RMS (2 x 25 W) oraz szczytową moc 100 W. Taka wydajność pozwala na uzyskanie głębokiego, bogatego dźwięku, odpowiedniego do różnych zastosowań – od pracy w biurze po intensywne sesje muzyczne. Dzięki zastosowaniu zasilacza PD USB-C o mocy 65 W, urządzenie zapewnia stabilną moc oraz wyższą jakość dźwięku, w tym zwiększoną klarowność, mocniejsze basy oraz stały poziom głośności. Aby uzyskać jeszcze lepszą jakość dźwięku, warto głośniki sparować z profesjonalną zewnętrzną kartą dźwiękową kartą Sound Blaster X5.



Pebble Nova oferuje trzy opcje łączności:

• Bluetooth 5.3: umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości za pomocą technologii SBC. Zasięg Bluetooth wynosi do 10 metrów.

• USB-C: cyfrowe odtwarzanie dźwięku przez kabel USB-C zapewnia wysoką jakość audio bez strat.

• AUX-in 3,5 mm: wejście analogowe umożliwia podłączenie urządzeń z tradycyjnym wyjściem audio.



Pebble Nova wyposażony jest w podświetlane pierścienie RGB, które oferują pełne spektrum kolorów. Oświetlenie można dostosować za pomocą dotykowych przycisków na głośnikach lub aplikacji Creative. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć odpowiednią atmosferę w zależności od nastroju lub otoczenia.



Aplikacja Creative umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji dźwiękowych, takich jak:

• Surround Sound: rozbudowane efekty przestrzenne.

• Smart Volume: automatyczne dostosowanie głośności w zależności od źródła dźwięku.

• Bass: dostosowanie poziomu basów.

• Dialog+: poprawa czytelności dialogów w filmach i grach.

• Crystal Voice: poprawa jakości mowy w komunikacji głosowej.



Aplikacja umożliwia również pełną personalizację oświetlenia RGB, pozwalając na wybór preferowanego koloru i efektów świetlnych. Wsparcie dla systemu macOS planowane jest na pierwszy kwartał 2025 r.







Creative Pebble Nova to głośniki 2.0, które łączą wysoką jakość dźwięku, nowoczesny design i funkcjonalność. Z zaawansowaną konstrukcją współosiowego przetwornika oraz możliwościami oświetlenia RGB, Pebble Nova to rozwiązanie zarówno dla audiofilów, jak i osób ceniących estetykę i innowacyjność. Dzięki wszechstronnej łączności, mocy 100 W oraz personalizacji za pomocą aplikacji Creative, Pebble Nova zaspokaja wymagania szerokiego kręgu użytkowników.



Creative Pebble Nova kosztują 1199 zł i można je zamówić na stronie Creative.com.



Specyfikacja techniczna:

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.):

• 149,20 mm x 150,80 mm x 153 mm



Masa produktu:

• Głośnik: 1890,30 g



Długość kabli:

• Kabel USB-C do USB-C (transmisja danych/zasilanie): 1,5 m

• Kabel stereo 3,5 mm: 1,2 m

• Kabel łączący głośniki L i R: 1,8 m



Moc wyjściowa:

• 2 x 25 W RMS (łącznie: 50 W RMS)

• Moc szczytowa: 100 W



Przetworniki:

• 1 x 3-calowy przetwornik

• 1 x 1-calowy przetwornik wysokotonowy

• Układ centryczny z pasywnym radiatorem niskotonowym na głośnik



Pasmo przenoszenia:

• 55 – 20 000 Hz



Konfiguracja systemu:

• System 2.0



SPL (poziom ciśnienia akustycznego):

• ≥ 93 dB



Wersja Bluetooth:

• Bluetooth 5.3



Klasyczne profile Bluetooth:

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)



Kodek audio Bluetooth: • SBC



Znamionowy prąd wejściowy:

• 15 V DC 2 A

• 20 V DC 3,25 A

• Maks. 65 W



Interfejs ładowania:

• Wejście USB PD (tylko zasilanie)

• Zasilacz PD USB-C o mocy 65 W (w zestawie)



Typ złącza:

• USB Audio / Zasilanie USB

• Zasilacz PD

• Bluetooth®

• Gniazdo AUX-in 3,5 mm

• Gniazdo słuchawek/zestawu słuchawkowego (*funkcja dostępna w przyszłych aktualizacjach oprogramowania)

• Wejście mikrofonu (*funkcja dostępna w przyszłych aktualizacjach oprogramowania)



Zasilacz:

• Wejście: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A

• Wyjście: 5 V DC 3 A, 9 V DC 3 A, 12 V DC 3 A, 15 V DC 3,25 A, 65 W maks.

• 20 V DC 3,25 A, 65 W maks.



Zawartość opakowania:

• 1 x Creative Pebble Nova

• 2 x kabel USB-C do USB-C (transmisja danych/zasilanie 1,5 m)

• 1 x kabel AUX-in 3,5 mm (1,2 m)

• 2 x zdejmowana podstawa i stojak

• 1 x zasilacz PD o mocy 65 W (pojedynczy port USB typu C)

