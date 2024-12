Czwartek 12 grudnia 2024 Aero2 kończy działalność udostępniania Bezpłatnego Dostępu do Internetu

Autor: Adam | źródło: Polkomtel | 10:04 Z dniem 30 grudnia 2024 r. zakończy się udostępnianie Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) świadczonego od 2011 roku przez Polkomtela. Usługa ta była świadczona na podstawie decyzji Prezesa UKE z dnia 10 listopada 2009 r., zmienianej kolejnymi decyzjami, w ramach zobowiązania do zapewnienia powszechnego, nieodpłatnego dostępu do internetu. Obowiązek ten wygasa po 36 miesiącach od osiągnięcia tzw. zobowiązania pokryciowego, które miało miejsce 30 grudnia 2021 r. Zgodnie z regulaminem, użytkownicy BDI mają prawo do zwrotu wpłaconego depozytu za kartę SIM. Szczegóły procedury zwrotu dostępne są na stronie www.aero2.pl.



Polkomtel oferuje od dnia 10 listopada 2024r. bezpłatny dostęp do internetu w ramach usługi Pakiety Aero, z której można skorzystać na posiadanej obecnie karcie SIM, po akceptacji warunków umowy na usługę Pakiety Aero. Zasady korzystania z usługi dostępne są w serwisie www.aero2.pl/zasady-dzialania.

