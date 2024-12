Czwartek 12 grudnia 2024 Rzut okiem na produkty marki HISENSE i cashback w Media Expert!

Autor: Adam | 23:46 Marka Hisense to jeden z liderów w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W artykule przyglądamy się dwóm świetnym produktom firmy, które łączą nowoczesne rozwiązania z wyjątkową funkcjonalnością. Jednak urządzeń jest o wiele więcej! Dodatkowo dowiesz się, jak skorzystać z atrakcyjnej promocji cashback w Media Expert, która pozwala zaoszczędzić nawet do 12 350 zł przy zakupie wybranych sprzętów. Sprawdź szczegóły i poznaj produkty!









Laser TV HISENSE 100L5HD 100" 4K Dolby Atmos Dolby Vision







Hisense 100L5HDM to urządzenie, które redefiniuje domową rozrywkę. Laser TV, w przeciwieństwie do tradycyjnych telewizorów, oferuje połączenie projektora ultrakrótkiego rzutu oraz dedykowanego ekranu. Model ten szczególnie przyciąga uwagę swoimi innowacyjnymi technologiami, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Czy warto go wybrać? Oto szczegółowa analiza.



Design i budowa

Hisense 100L5HD wyróżnia się minimalistycznym i nowoczesnym wzornictwem. Projektor ultrakrótkiego rzutu jest kompaktowy i łatwy w instalacji. Do zestawu dołączony jest 100-calowy ekran ALR (Ambient Light Rejecting), który minimalizuje refleksy światła z otoczenia. Taka konfiguracja pozwala na komfortowe oglądanie treści nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.



Jakość obrazu

Hisense Laser TV obsługuje rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), co zapewnia szczegółowość i ostrość obrazu. Technologia laserowa DLP oferuje szeroką gamę kolorów i lepszy kontrast w porównaniu z tradycyjnymi projektorami. Obsługa HDR10 i HLG dodatkowo poprawia jakość obrazu, wydobywając szczegóły z jasnych i ciemnych scen.



Jednym z największych atutów tego modelu jest dedykowany ekran ALR, który pozwala uzyskać jakość obrazu bliską tradycyjnym telewizorom, eliminując typowe wady projektorów w jasnym otoczeniu.



Dźwięk

Hisense 100L5HD został wyposażony w system audio obsługujący Dolby Atmos. Wbudowane głośniki oferują przestrzenny i dynamiczny dźwięk, choć dla bardziej wymagających użytkowników zaleca się połączenie z zewnętrznym systemem audio.



Funkcje Smart

Laser TV działa na systemie operacyjnym VIDAA, który jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video jest szybki i wygodny. Pilot z funkcją sterowania głosowego dodatkowo upraszcza korzystanie z urządzenia.



Instalacja i użytkowanie

Projektor ultrakrótkiego rzutu wymaga minimalnej przestrzeni do instalacji. Obraz o przekątnej 100 cali można uzyskać, ustawiając projektor kilka centymetrów od ściany. Instalacja jest prosta, a precyzyjne ustawienie obrazu umożliwiają wbudowane narzędzia kalibracyjne.



Zalety

+ Dedykowany ekran ALR poprawiający jakość obrazu w jasnych pomieszczeniach.

+ Wysoka rozdzielczość 4K UHD z obsługą HDR10.

+ Technologia Dolby Atmos dla przestrzennego dźwięku.

+ Kompaktowa konstrukcja i prosta instalacja.

+ Rozbudowane funkcje Smart TV z intuicyjnym interfejsem.



Wady

- Wbudowane głośniki mogą nie zadowolić audiofilów.

- Cena może być wysoka w porównaniu z tradycyjnymi telewizorami.



Podsumowanie



Hisense Laser TV 100L5HD to produkt skierowany do osób, które szukają alternatywy dla tradycyjnych telewizorów. Duży ekran, wysoka jakość obrazu i dźwięku oraz nowoczesne funkcje Smart czynią z niego interesujący wybór do domowego kina. Chociaż cena może być dla niektórych barierą, to oferowane możliwości uzasadniają ten wydatek. Dla miłośników technologii i domowej rozrywki, Hisense 100L5HD to sprzęt, który warto rozważyć. Zakup tego urządzenia w ramach promocji cashback w Media Expert pozwala na otrzymanie zwrotu gotówki, co obniża koszt całkowity urządzenia. Sprawdź dokładne kwoty i warunki zwrotów na stronie promocji.







Telewizor HISENSE 65U7NQ 65" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1







Hisense 65U7NQ to telewizor, który przykuwa uwagę nowoczesnym designem oraz zaawansowanymi funkcjami technologicznymi. Dzięki technologii Mini-LED, wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz i wsparciu dla standardów Dolby Vision oraz IMAX Enhanced, model ten jest kierowany zarówno do kinomanów, jak i graczy. Przyjrzyjmy się bliżej jego możliwościom.



Design i wykonanie

Hisense 65U7NQ charakteryzuje się minimalistycznym, nowoczesnym designem. Bezramkowy, ogromny ekran sprawia, że urządzenie doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu. Dostępny jest w różnych rozmiarach, co pozwala na umieszczenie telewizora w salonie czy sypialni bez obaw o jego wizualną dominację w przestrzeni.



Jakość obrazu

Ten model wykorzystuje technologię Mini-LED, która zapewnia lepsze podświetlenie i głębszą czerń w porównaniu z tradycyjnymi ekranami LED. Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) gwarantuje wysoką szczegółowość, a wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision umożliwia odwzorowanie bogatej palety kolorów i dynamicznego kontrastu.



Telewizor jest również certyfikowany jako IMAX Enhanced, co oznacza, że może oferować jakość obrazu zgodną ze standardami wykorzystywanymi w kinach IMAX. To czyni go świetnym wyborem dla miłośników filmów i seriali w najwyższej jakości.



Funkcje gamingowe

Hisense 65U7NQ to doskonały wybór dla graczy. oferuje funkcję Menu Gracza, które umożliwia wygodne dostosowanie parametrów rozgrywki – od proporcji obrazu po jasność. Użytkownik ma dostęp do kluczowych statystyk i informacji, takich jak liczba klatek na sekundę (FPS), obsługa HDR oraz zmienność częstotliwości odświeżania (VRR). Dzięki temu masz pełną kontrolę nad ustawieniami. Porty HDMI 2.1 umożliwiają podłączenie konsol najnowszej generacji, takich jak PlayStation 5 czy Xbox Series X..



Dźwięk

System audio w Hisense 65U7NQ obsługuje standard Dolby Atmos, co pozwala uzyskać przestrzenny i realistyczny dźwięk. Wbudowane głośniki oferują dobrą jakość audio, ale dla bardziej wymagających użytkowników warto rozważyć podłączenie zewnętrznego soundbara lub systemu kina domowego.



System Smart TV

Telewizor działa na platformie VIDAA, która jest intuicyjna i szybka w obsłudze. Dostęp do popularnych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video, jest łatwy i wygodny. Interfejs użytkownika jest przejrzysty, a wygodny pilot dodatkowo upraszcza korzystanie z urządzenia.



Zalety

+ Technologia Mini-LED zapewniająca lepszy kontrast i głębię kolorów.

+ Wysoka częstotliwość odświeżania 144 Hz, idealna dla graczy.

+ Obsługa standardów Dolby Vision, HDR10+ i IMAX Enhanced.

+ System audio z Dolby Atmos.

+ Intuicyjny system operacyjny VIDAA z szerokim wyborem aplikacji streamingowych.



Wady

- Wbudowane głośniki mogą nie spełnić oczekiwań audiofilów.

- VIDAA ma mniejszą liczbę aplikacji w porównaniu z systemami Android TV czy WebOS.



Podsumowanie

Hisense MINILED 65U7NQ to telewizor, który oferuje znakomitą jakość obrazu i dźwięku oraz rozbudowane funkcje gamingowe. Dzięki technologii Mini-LED i wsparciu dla Dolby Vision czy IMAX Enhanced spełnia oczekiwania wymagających użytkowników. Chociaż system Smart TV VIDAA może nie być tak rozbudowany jak inne platformy, to nadal jest intuicyjny i wystarczająco funkcjonalny. Jeśli szukasz telewizora, który sprawdzi się zarówno w codziennym oglądaniu, jak i podczas intensywnych sesji gamingowych, Hisense MINILED 65U7NQ jest godnym rozważenia wyborem. W ramach promocji cashback za zakup tego modelu możesz uzyskać zwrot określonej kwoty. Szczegóły znajdziesz na stronie promocji.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

