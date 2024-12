Czwartek 12 grudnia 2024 Szybki internet - co to znaczy?

Autor: Artykuł reklamowy | 10:06 Czy szybki internet to 100 Mb/s, 300 Mb/s, a może 1 GB/s? Która z tych prędkości będzie odpowiednia dla Ciebie? Dowiedz się, jak ocenić prędkość łącza i jakie oferty znajdziesz aktualnie na rynku w ofercie jednego z operatorów.











Szybki internet, czyli jaki?



O tym, czy internet jest szybki, decyduje kilka parametrów: Download , czyli prędkość pobierania danych . Określa maksymalny czas, w jakim pobierzesz dane z sieci na urządzenie w ciągu sekundy (Mb/s). Im wyższa, tym szybciej załaduje się strona lub pobiorą pliki.

Upload – to prędkość wysyłania danych . Wskazuje czas, w jakim Ty przekażesz dane do sieci lub na inne urządzenie (Mb/s). Jest ważna, gdy chcesz mieć szybki internet do pracy zdalnej lub nauki. Dzięki wysokiemu uploadowi m.in. bez zakłóceń udostępnisz i poprowadzisz prezentację, połączysz się na spotkanie.

Ping – określa czas opóźnienia transmisji danych w ms (milisekundach). To czas pomiędzy wysłaniem zapytania do serwera a uzyskaniem odpowiedzi. Dlatego, jeśli lubisz grać w gry, ping powinien być niski. Wtedy rozgrywka przebiegnie płynnie.

– określa czas w ms (milisekundach). To czas pomiędzy wysłaniem zapytania do serwera a uzyskaniem odpowiedzi. Dlatego, jeśli lubisz grać w gry, ping powinien być niski. Wtedy rozgrywka przebiegnie płynnie. Jitter – opisuje zakłócenia w przesyłaniu danych w ms. Wskaźnik powinien być niski. Wartości poszczególnych parametrów dobierz do swojego trybu życia. Jeśli dużo pracujesz zdalnie lub grasz dużo w gry, przyda się większa szybkość, np. 300 Mb/s lub 600 Mb/s. Do codziennego przeglądania sieci wystarczą niższe prędkości, jednak zbyt długie ładowanie strony www może być frustrujące. Dlatego wybierz opcję, która zapewni Ci swobodne i komfortowe korzystanie z internetu.Szybki internet domowy – dlaczego jest ważny?



Szybki internet w domu jest potrzebny nie tylko do codziennego przeglądania sieci. Zwiększa także komfort pracy zdalnej i nauki. Połączenie powinno być m.in.: stabilne,

płynne,

niezawodne. Dlatego rozważ światłowód, który gwarantuje dostęp do sieci niezależnie od warunków atmosferycznych. Pewność połączenie jest ważna, zwłaszcza gdy masz ważne spotkanie lub Twoje dziecko ma korepetycje online.

Ciekawe propozycje znajdziesz np. na stronie https://www.orange.pl/internet/internet-domowy. W ramach oferty możesz wybrać jeden z 5 wariantów: do 300 Mb/s download i do 50 Mb/s upload,

do 600 Mb/s download i do 100 Mb/s upload,

do 1 Gb/s download i do 300 Mb/s upload,

do 2 Gb/s download i do 600 Mb/s upload,



do 8 Gb/s download i do 1 Gb/s upload – to najnowsza generacja usługi, która gwarantuje ultraszybkie połączenie. Jest dostępna w wybranych lokalizacjach, m.in. Warszawie, Krakowie, Łodzi. Dzięki tym imponującym parametrom zyskasz naprawdę szybki internet domowy. Bez problemów omówisz ważne sprawy na wideokonferencji, a dla relaksu zagrasz w grę lub obejrzysz ulubiony serial bez uciążliwego buforowania.



Do internetu domowego w Orange podłączysz wiele urządzeń w domu bez obawy o spadek wydajności przesyłania danych. Dodatkowo możesz skorzystać z niego razem z pakietem telewizyjnym.



Czy można mieć szybki internet mobilny w domu?



Jeśli do Twojego domu nie dociera internet przewodowy, np. światłowód, możesz zdecydować się na internet mobilny. To też świetne rozwiązanie, gdy wynajmujesz mieszkanie, w którym nie ma stałego łącza.



Ciekawą propozycją jest oferta Orange – Internet mobilny dla domu. Zapewnia wysokie prędkości przesyłania danych w sieci 4G i 5G. W zależności od wybranej opcji możesz zyskać pakiet 500 GB/mies. lub nawet internet bez limitu GB i prędkości.



Szczegóły oferty znajdziesz na stronie operatora.

