Wtorek 17 grudnia 2024 Gorące oferty na podzespoły komputerowe! Nie przegap okazji tylko 17-18 grudnia Media Expert Days

Autor: Adam | 15:31 Zbliżają się gorące dni promocji ME Days, a wśród ofert znajdziesz sprzęt, który może zrewolucjonizować Twój zestaw komputerowy! W naszym artykule omawiamy procesor Intel Core i5-13400F za 699 zł, monitor HP Omen 27I z matrycą 2K i odświeżaniem 165 Hz za 1199 zł, płytę główną GIGABYTE B760I Aorus Pro za 749 zł oraz kartę graficzną PNY GeForce RTX 4060 XLR8 Gaming Verto Overclocked 8GB w cenie 1399 zł (z kodem ME-DAYS). Wszystkie te produkty będą dostępne w promocyjnych cenach wyłącznie w dniach 17-18 grudnia 2024 r. Sprawdź szczegóły w artykule i przygotuj się na zakupy! Więcej ofert znajdziesz na stronie Media Expert.



GIGABYTE B760I Aorus Pro



Płyta główna GIGABYTE B760I Aorus Pro to produkt skierowany do entuzjastów komputerowych, którzy poszukują rozwiązania opartego na najnowszym chipsecie Intel B760 w kompaktowym formacie Mini-ITX. W tej recenzji przeanalizujemy jej funkcjonalności, wydajność oraz potencjalne ograniczenia, które warto wziąć pod uwagę przed zakupem.







Na pierwszy rzut oka, GIGABYTE B760I Aorus Pro przyciąga uwagę solidnym wykonaniem i minimalistycznym designem. Ta płyta główna jest zgodna z procesorami Intel 13. i 12. generacji dzięki gniazdu LGA1700, co daje użytkownikowi możliwość elastycznego wyboru CPU – od podstawowych modeli Core i3 po zaawansowane Core i9. Wspiera również pamięci DDR5, zapewniając możliwość rozbudowy zestawu o najnowsze moduły RAM, które oferują wyższą przepustowość i lepszą efektywność energetyczną w porównaniu z DDR4.



Jeśli chodzi o złącza, znajdziemy tu dwa gniazda M.2 dla dysków NVMe oraz kilka portów SATA III, co pozwala na zróżnicowaną konfigurację magazynów danych. Dodatkowo płyta posiada wbudowany moduł Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3, co znacznie ułatwia korzystanie z sieci bezprzewodowych i podłączanie urządzeń peryferyjnych.



Format Mini-ITX to zarówno zaleta, jak i wyzwanie. Dzięki kompaktowym wymiarom płyta sprawdzi się w małych obudowach, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób budujących komputery typu SFF (Small Form Factor). Jednakże niewielki rozmiar wiąże się z ograniczoną liczbą gniazd rozszerzeń. Użytkownik musi przemyśleć, czy jedno gniazdo PCIe 5.0 x16 wystarczy do jego potrzeb, zwłaszcza jeśli planuje korzystać z dodatkowych kart rozszerzeń poza kartą graficzną.



Warto także wspomnieć o systemie chłodzenia sekcji zasilania. GIGABYTE B760I Aorus Pro została wyposażona w rozbudowane radiatory, które pomagają utrzymać temperaturę VRM na akceptowalnym poziomie, nawet przy obciążeniu. To istotne, zwłaszcza w kontekście montażu wydajnych procesorów, które mogą generować znaczące obciążenie dla układu zasilania.



Choć GIGABYTE B760I Aorus Pro oferuje wiele nowoczesnych funkcji, warto zwrócić uwagę na kilka potencjalnych ograniczeń. Po pierwsze, obsługa DDR5 może być zarówno zaletą, jak i wyzwaniem – pamięci te wciąż są droższe od DDR4, co może zwiększyć koszt budowy całego systemu. Po drugie, kompaktowy format Mini-ITX oznacza, że użytkownik musi zrezygnować z niektórych wygód, takich jak większa liczba portów USB czy gniazd rozszerzeń dostępnych w większych płytach ATX.



GIGABYTE B760I Aorus Pro to propozycja, która powinna zainteresować użytkowników poszukujących nowoczesnej i kompaktowej płyty głównej. Jej atuty to obsługa najnowszych procesorów Intela, wsparcie dla pamięci DDR5 oraz liczne funkcje zwiększające komfort użytkowania, takie jak Wi-Fi 6E czy rozbudowany system chłodzenia. Z drugiej strony, jej ograniczenia wynikają głównie z formatu Mini-ITX oraz wyższych kosztów związanych z technologią DDR5.



Promocyjna cena wynosząca 749 zł obowiązuje tylko w dniach 17-18 grudnia 2024 r. z kodem ME-DAYS. Płyta jest dostępna na stronie Media Expert. Warto się pospieszyć, ponieważ w tym samym okresie dostępne będą także inne produkty w atrakcyjnych cenach. Szczegóły znajdziesz na stronie aktualnych promocji Media Expert.



Procesor INTEL Core i5-13400F



Procesor INTEL Core i5-13400F to przedstawiciel średniej półki wydajnościowej w ofercie Intela, oparty na architekturze Raptor Lake. Jest skierowany zarówno do graczy, jak i osób potrzebujących uniwersalnego rozwiązania do pracy i multimediów. W tej recenzji przyjrzymy się, jak model ten radzi sobie w codziennym użytkowaniu i czy jest wart swojej ceny, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej promocji.







Core i5-13400F bazuje na hybrydowej architekturze, wykorzystując kombinację rdzeni wydajnościowych (P-cores) oraz efektywnych (E-cores). Procesor posiada 10 rdzeni (6 P-cores i 4 E-cores) oraz obsługuje 16 wątków. Taktowanie rdzeni wynosi od 2,5 GHz w trybie bazowym do 4,6 GHz w trybie Turbo Boost dla rdzeni P-core, co zapewnia odpowiednią moc obliczeniową w większości zastosowań.



Model „F” w nazwie oznacza brak zintegrowanego układu graficznego, co czyni go atrakcyjną opcją dla użytkowników korzystających z dedykowanych kart graficznych. Procesor wspiera pamięci DDR4 oraz DDR5, co daje użytkownikowi elastyczność w wyborze platformy. Jego TDP wynosi 65 W, co pozwala na stosowanie umiarkowanych systemów chłodzenia.



Core i5-13400F sprawdza się jako procesor do szerokiego zakresu zadań – od codziennych prac biurowych, przez tworzenie treści, aż po rozgrywkę w gry. Dzięki 10 rdzeniom i 16 wątkom jest w stanie efektywnie obsługiwać równoczesne zadania, takie jak edycja wideo w tle podczas przeglądania internetu. W testach wydajności procesor wypada dobrze w porównaniu do swojego poprzednika, Core i5-12400F, dzięki wyższym zegarom i dodatkowym rdzeniom E-core.



W kontekście gier, Core i5-13400F radzi sobie z większością nowoczesnych tytułów w połączeniu z odpowiednią kartą graficzną. Jego wydajność jest wystarczająca do płynnej rozgrywki w rozdzielczości Full HD, a w niektórych przypadkach nawet w 1440p. Użytkownicy grający w gry e-sportowe, takie jak *CS:GO* czy *League of Legends*, również nie powinni narzekać na opóźnienia czy niskie klatki na sekundę.



Chociaż Core i5-13400F jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, należy wspomnieć o kilku potencjalnych ograniczeniach. Brak zintegrowanego układu graficznego oznacza konieczność posiadania dedykowanej karty graficznej, co zwiększa całkowity koszt zestawu komputerowego. Ponadto, chociaż procesor wspiera pamięci DDR5, ich wyższa cena w porównaniu do DDR4 może być problematyczna dla osób z ograniczonym budżetem.



INTEL Core i5-13400F to procesor, który dobrze wpisuje się w segment uniwersalnych rozwiązań do pracy, rozrywki i gier. Jego wydajność jest odpowiednia dla większości użytkowników, a hybrydowa architektura zapewnia wszechstronność w różnych zastosowaniach. Warto jednak pamiętać o jego ograniczeniach, takich jak brak zintegrowanej grafiki czy potencjalne wyzwania związane z wyborem pamięci DDR5.



Procesor będzie dostępny w promocyjnej cenie 699 zł(z kodem ME-DAYS) tylko w dniach 17-18 grudnia 2024 r.. Można go zakupić na stronie Media Expert. W tym samym czasie warto zajrzeć na stronę aktualnych promocji, gdzie znajdziesz więcej produktów w atrakcyjnych cenach.



HP Omen 27I 27"



Monitor HP Omen 27I to propozycja kierowana głównie do graczy i osób poszukujących wysokiej jakości wyświetlacza do pracy oraz multimediów. Wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 2560x1440 (2K) i odświeżaniu 165 Hz, ma przyciągnąć użytkowników ceniących płynność obrazu oraz szczegółowość wyświetlanych treści. W tej recenzji przyjrzymy się jego zaletom, ograniczeniom i potencjalnym zastosowaniom.







HP Omen 27I został wyposażony w matrycę IPS o przekątnej 27 cali, co zapewnia szerokie kąty widzenia i dobre odwzorowanie kolorów. Rozdzielczość 2560x1440 px stanowi złoty środek między ostrością obrazu a wymaganiami sprzętowymi, co będzie atrakcyjne dla osób grających na kartach graficznych ze średniej półki wydajnościowej. Częstotliwość odświeżania wynosząca 165 Hz oraz czas reakcji 1 ms (GTG) sprawiają, że monitor jest odpowiedni do dynamicznych gier, takich jak FPS-y czy gry e-sportowe.



Monitor obsługuje technologie synchronizacji obrazu NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync, co pozwala na zminimalizowanie efektu rozrywania obrazu (screen tearing). Dzięki temu gracze mogą liczyć na płynniejsze wrażenia podczas gry, pod warunkiem posiadania kompatybilnej karty graficznej.



Matryca IPS zapewnia żywe kolory oraz szerokie kąty widzenia, co jest istotne zarówno dla graczy, jak i osób zajmujących się edycją zdjęć lub wideo. W porównaniu do tańszych monitorów z matrycami TN, HP Omen 27I wypada korzystniej pod względem głębi kolorów i kontrastu. Warto jednak pamiętać, że matryce IPS mogą mieć minimalnie wyższy czas reakcji w porównaniu do TN, co może być zauważalne w przypadku bardzo wymagających gier.



Rozdzielczość 2K na ekranie o przekątnej 27 cali oferuje dobry kompromis między szczegółowością obrazu a wydajnością. Treści są wyraźne, a czcionki i elementy interfejsu pozostają czytelne. Dla osób planujących korzystanie z monitora przez wiele godzin dziennie istotnym dodatkiem jest technologia redukcji niebieskiego światła, która zmniejsza zmęczenie oczu.



Choć HP Omen 27I oferuje wiele przydatnych funkcji, istnieją pewne ograniczenia, które warto wziąć pod uwagę. Monitor nie jest wyposażony w funkcję HDR, co może być rozczarowujące dla osób oczekujących bardziej szczegółowego obrazu w grach i filmach. Ponadto, jego wyższa częstotliwość odświeżania i rozdzielczość wymagają odpowiednio wydajnego sprzętu, aby w pełni wykorzystać potencjał urządzenia.



HP Omen 27I to monitor, który sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, szczególnie wśród graczy i osób ceniących dobrą jakość obrazu. Jego zalety to wysoka częstotliwość odświeżania, szybki czas reakcji oraz matryca IPS oferująca szerokie kąty widzenia i dobrą reprodukcję kolorów. Mimo pewnych ograniczeń, takich jak brak HDR, może być dobrym wyborem w swoim segmencie cenowym, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej promocji.



W dniach 17-18 grudnia 2024 r. monitor będzie dostępny w promocyjnej cenie 1199 zł z kodem ME-DAYS. Produkt można znaleźć na stronie Media Expert. Dodatkowo, w tym samym terminie warto sprawdzić inne oferty na stronie aktualnych promocji.



PNY GeForce RTX 4060 XLR8 Gaming Verto Overclocked Dual Fan



Karta graficzna PNY GeForce RTX 4060 XLR8 Gaming Verto Overclocked to jedna z propozycji dla użytkowników szukających sprzętu oferującego dobrą wydajność w najnowszych grach w rozdzielczości Full HD oraz 1440p. Wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 i wsparcie dla technologii DLSS 3, karta ma przyciągnąć graczy, którzy oczekują optymalnego stosunku ceny do możliwości. W tej recenzji przeanalizujemy jej mocne i słabsze strony.







Model RTX 4060 XLR8 Gaming Verto Overclocked od PNY opiera się na architekturze Ada Lovelace, która jest bazą dla serii RTX 40. Karta została wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6 oraz 128-bitową magistralę pamięci. Taktowanie rdzenia jest fabrycznie podniesione, co czyni ją wersją "Overclocked" w stosunku do standardowego RTX 4060.



Dzięki obsłudze technologii takich jak Ray Tracing czy DLSS 3, karta pozwala na uzyskanie płynnych animacji w grach wspierających te funkcje. Warto również zauważyć, że DLSS 3 wykorzystuje rozwiązanie Frame Generation, co znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę w grach kompatybilnych z tą technologią.



W testach wydajności RTX 4060 sprawdza się najlepiej w rozdzielczości Full HD, oferując stabilną liczbę klatek w większości nowych tytułów przy wysokich ustawieniach graficznych. Dzięki technologii Ray Tracing, graficzne detale w grach zyskują na realizmie, choć może to obniżyć liczbę klatek bez wsparcia DLSS 3.



Rozdzielczość 1440p jest również w zasięgu karty, choć w przypadku bardziej wymagających tytułów może być konieczne obniżenie ustawień graficznych, aby zachować płynność rozgrywki. W porównaniu do poprzedniej generacji, karta wypada lepiej pod względem efektywności energetycznej oraz dodatkowych funkcji, takich jak AV1 Encoding, przydatny dla streamerów.



Chłodzenie w postaci dwóch wentylatorów (Dual Fan) zapewnia stabilność termiczną karty nawet przy dłuższym obciążeniu. Kultura pracy stoi na akceptowalnym poziomie – karta nie generuje nadmiernego hałasu, chociaż w trybie pełnego obciążenia wentylatory są słyszalne. Warto zaznaczyć, że zużycie energii jest umiarkowane, co czyni RTX 4060 bardziej energooszczędnym wyborem w porównaniu z poprzednią generacją.



Jednym z potencjalnych minusów jest ograniczenie do 8 GB pamięci VRAM, co może stanowić barierę w przyszłości, zwłaszcza w bardziej wymagających grach w rozdzielczości 1440p lub wyższej. Ponadto, w grach bez wsparcia DLSS 3 karta może nie osiągać tak wysokiej liczby klatek na sekundę w porównaniu z innymi modelami w tym przedziale cenowym.



PNY GeForce RTX 4060 XLR8 Gaming Verto Overclocked to karta graficzna, która sprawdzi się w komputerach gamingowych dedykowanych rozdzielczości Full HD oraz okazjonalnie 1440p. Jej mocną stroną jest wsparcie dla technologii DLSS 3 i Ray Tracing, choć ograniczenie pamięci VRAM do 8 GB może być istotnym czynnikiem dla bardziej wymagających użytkowników.



W dniach 17-18 grudnia 2024 r. karta będzie dostępna w promocyjnej cenie 1349 zł z kodem ME-DAY. Produkt można kupić na stronie Media Expert. Więcej ofert w promocyjnych cenach znajdziesz na stronie aktualnych promocji.



A jeśli chciałbyś kupić gotowy komputer gamingowy, bez potrzeby rozdrabniania się na podzespoły to koniecznie sprawdź model MAD DOG AMIRANI-A01DR32. Który z kodem ME-DAYS dostępny jest za jedyne 3699 zł.

To doskonały wybór dla graczy, którzy oczekują płynnej rozgrywki na wysokich ustawieniach graficznych. Sercem tego zestawu jest procesor AMD Ryzen 5 5600, który oferuje imponującą wydajność dzięki 6 rdzeniom i 12 wątkom. Pracując z maksymalną częstotliwością do 4,4 GHz w trybie Turbo, bez problemu radzi sobie zarówno z nowoczesnymi grami, jak i wymagającymi programami. Technologia Precision Boost 2 oraz Overdrive pozwala procesorowi automatycznie dostosowywać wydajność do aktualnych potrzeb, zapewniając maksymalną moc i efektywność działania.



- - - - -







Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.