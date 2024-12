Wtorek 17 grudnia 2024 Nowe, biurowe monitory Philips 23,8 i 27 cali

Autor: Adam | źródło: MMD | 07:23 MMD, producent monitorów marki Philips, zapowiedział nowe monitory z serii 5000. Modele 24B2G5301 oraz 27B2G5601 rozszerzą portfolio sprzętów biurowych. Za sprawą wbudowanego portu USB-C, można podłączyć urządzenie jednym kablem do monitora, aby jednocześnie przesyłać obraz, ładować podłączonego laptopa, czy przesyłać dane. Dodatkowo obecność złącza RJ45, pozwala na kablowe podłączenie routera do monitora, eliminując konieczność podpinania przewodu sieciowego bezpośrednio do laptopa.



Kolejnym atutem jest wsparcie dla SmartKVM, dzięki któremu ekrany mogą w łatwy sposób przełączać się między dwoma różnymi źródłami (np. laptopem służbowym i prywatnym PC). To rozwiązanie szczególnie docenią osoby, które do jednego ekranu mają podpiętych wiele różnych urządzeń.



Przy projektowaniu tych monitorów komfort użytkownika oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko stanowiły najwyższy priorytet. Osoby, które zdecydują się nabyć nowe monitory, otrzymają je w ekologicznych opakowaniach z certyfikatem FSC. Same urządzenia zostały wykonane w 85% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz w 5% z materiałów OBP.



OBP (ang. ocean-bound plastic), to rodzaj tworzywa sztucznego, które ma wysokie prawdopodobieństwo skończenia w oceanie. Jego wykorzystanie w produkcji może się przyczynić do redukcji ilości tworzyw sztucznych, zagrażających podwodnemu środowisku.



Zarówno model 24B2G5301, jak i 27B2G5601, został wyposażony w filtr potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego. Nie odbywa się to jednak kosztem wyświetlanych kolorów, co potwierdza certyfikat TUV Rheinland EyeSafe – RPF 40. Monitory wykorzystują również technologię LED SoftBlue, która ogranicza emisję promieni światła niebieskiego.



Monitory będą dostępne w Polsce od grudnia, w sugerowanej cenie producenta:

· 24B2G5301 – 1402 PLN,

· 27B2G5601 – 1657 PLN.





