Wtorek 17 grudnia 2024 Cooler Master X Simucube 2 Pro - realizm w symulacjach wyścigowych

Autor: Adam | źródło: Cooler Master | 07:03 Cooler Master i Simucube wprowadzają na rynek Cooler Master X Simucube 2 Pro – zaawansowaną bazę kierownicy direct drive dla profesjonalnych symulacji wyścigowych. Urządzenie wyposażono m. in. w silnik bezszczotkowy, metalową konstrukcję oraz profile True Drive Paddock. Dzięki takim rozwiązaniom do rąk entuzjastów sim racingu trafi sprzęt wysokiej klasy, oferujący precyzję i realizm, które w pełni oddają dynamikę jazdy na torze. Sercem urządzenia jest potężny silnik generujący moment obrotowy do 25 Nm, który w połączeniu z zaawansowaną technologią force feedback pozwala odczuć każdą nierówność toru.



Jak zapewnia producent X Simucube 2 Pro oferuje niesamowite przeżycia z wysoką dawką realizmu. Mowa tu o najdrobniejszych detalach toru, takich jak nierówności nawierzchni, zmiany przyczepności opon, a nawet wagę pojazdu w ostrych zakrętach.



Cooler Master X Simucube 2 Pro to nie tylko zaawansowany sprzęt – to most między wirtualnym a rzeczywistym torem wyścigowym. Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia łączność z kierownicami bezprzewodowymi przy zachowaniu minimalnych opóźnień. Precyzyjnie wykonana obudowa z wysokiej jakości metalu ma gwarantować wieloletnią trwałość podczas intensywnego użytkowania.







„Cooler Master i Simucube mają wspólną wizję: zatarcie granicy między wirtualnym a rzeczywistym światem wyścigów” – powiedział Pierre-Lou Bogros, IMX Business Developer w Cooler Master. „Chcieliśmy stworzyć coś niezwykłego w świecie sim racingu we współpracy z Simucube, a pierwszym krokiem dla Cooler Master było działanie z najlepszymi produktami i ludźmi. SC2 Pro to już legendarny produkt i nie chodzi tylko o specyfikacje czy trwałość; chodzi o naszą wspólną wizję, pasję i budowanie prawdziwego połączenia z doświadczeniem wyścigowym. Simucube 2 Pro idealnie pasuje do naszego zaawansowanego kokpitu Dyn X".



Produkt jest kompatybilny z Dyn X – uniwersalnym stanowiskiem do symulatorów, które oferuje aż 14 konfiguracji i możliwość dopasowania kokpitu do każdego typu pojazdu.







