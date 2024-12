Wtorek 17 grudnia 2024 Nowa seria dysków SSD PCIe 5.0 Exceria Plus G4

Autor: Adam | źródło: Kioxia | 09:09 Firma Kioxia Europe ogłosiła dziś serię dysków SSD Exceria Plus G4 przeznaczonych dla graczy i twórców treści poszukujących parametrów pracy, które zapewniłyby wyższą produktywność i energooszczędność, gwarantując jak najlepsze wrażenia przy używaniu komputera. Seria ta jest wyposażona w interfejs PCIe 5.0 nowej generacji i zapewnia prędkość odczytu sekwencyjnego do 10000 MB/s i 8200 MB/s w przypadku zapisu sekwencyjnego (2 TB) dla wymagających środowisk gier i edycji wideo.



W nowej serii firma Kioxia priorytetowo potraktowała zoptymalizowane zużycie energii i wydajność chłodzenia. Seria EXCERIA PLUS G4 zwiększa wydajność energetyczną o około 80% przy maksymalnej prędkości odczytu sekwencyjnego w porównaniu z poprzednią generacją.



Dyski SSD z serii EXCERIA PLUS G4 zapewniają bardziej efektywne odprowadzanie ciepła i są wyposażone w innowacyjne etykiety produktów, które zwiększają rozpraszanie ciepła w systemach wymagających dodatkowego chłodzenia i stabilności podczas intensywnych sesji grania lub renderowania.



Najnowsza seria dysków SSD EXCERIA PLUS G4 wykorzystuje pamięć flash BiCS FLASH 3D firmy Kioxia i dostępna będzie w jednostronnej obudowie M.2 2280 w pojemnościach 1TB or 2TB. Z myślą o użytkownikach dbających o środowisko dyski SSD EXCERIA PLUS G4 będą korzystać z nowych opakowań papierowych Kioxia, co ograniczy ilość odpadów z tworzyw sztucznych.





