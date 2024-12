Wtorek 17 grudnia 2024 Intel świętuje 50 urodziny procesora 8080

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 15:19 Intel poinformował, że mija już 50 lat od momentu debiutu pierwszego szeroko dostępnego procesora komputerowego. Był nim Intel 8080, wprowadzony do oferty pod koniec 1974 roku. Wprawdzie nie był to pierwszy procesor Intela w ogóle (wcześniej były jeszcze Intel 4004 i Intel 8008, zaprojektowane dla Busicom Computer Terminal Corporation), ale to 8080 był pierwszym procesorem ogólnego przeznaczenia dostępnym dla wszystkich zainteresowanych nim producentów. Od pojawienia się tego procesora nastąpił dynamiczny rozwój komputerów, a zachęcony tym Intel opracował znacznie nowocześniejszy procesor 8086, który okazał się fundamentem dla architektury x86 i kolejnych generacji procesorów.



Z okazji tej rocznicy Intel przygotował infografikę, przedstawiającą jak bardzo procesory ewoluowały w ciągu tych minionych 50 lat. Liczba tranzystorów wzrosła o ponad miliard razy, częstotliwość taktowania o prawie 3000 razy, zmienił się także kształt i wygląd, a wydajność (i zarazem pobór mocy) znacznie wzrosły.



Dzisiejsze procesory są znacznie bardziej skomplikowane, ale znacznie droższe w opracowaniu. Dla porównania koszt opracowania procesora Intel 4004 w 1971 roku wyniósł 60 tysięcy dolarów, obecnie koszt opracowania danego procesora liczony jest w miliardach dolarów.



Intel 4004, 1971 r., 2300 tranzystorów, 10 000nm, 0.74 MHz



Intel 8080, 1974 r., 6000 tranzystorów, 6000nm, 2 MHz



Intel 8086, 1978 r., 29 000 tranzystorów, 3000nm, 10 MHz



Intel 386, 1985 r., 275 000 tranzystorów, 1500nm, 16 MHz



Intel 486, 1989 r., 1 200 000 tranzystorów, 1000nm, 25 MHz



Intel Pentium, 1993 r., 3 100 000 tranzystorów, 800nm, 66 MHz



Intel Pentium II, 1997 r., 7 500 000 tranzystorów, 350nm, 300 MHz



Intel Pentium IV, 2001r., 42 000 000 tranzystorów, 180nm, 1500 MHz



Intel Core 2 Duo, 2006 r., 291 000 000 tranzystorów, 65nm, 2933 MHz

Intel Core i7, 2011 r., 995 000 000 tranzystorów, 32nm, 3500 MHz



Intel Core i9, 2019 r., 4 700 000 000 tranzystorów, 14nm, 5000 MHz



Intel Core Ultra 9, 2024 r., 17 800 000 000 tranzystorów, 3nm+5nm, 5700 MHz









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.