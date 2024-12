Środa 18 grudnia 2024 Xbox Series X prawdopodobnie znika ze sprzedaży w Polsce

Autor: Zbyszek | źródło: Wykop | 20:20 Ostatnie kilkanaście dni przyniosło dość nieoczekiwaną sytuację na rynku konsol do gier. Okazuje się, że w wielu sieciach sklepów praktycznie nie można już kupić konsol Xbox Series X od Microsoftu, a ceny ostatnich dostępnych egzemplarzy poszybowały w górę, do nawet 3300 zł. Jeden z użytkowników Wykopu, który zauważył szybko rosnącą niedostępność konsol na polskim rynku skontaktował się z pomocą techniczną firmy Microsoft i uzyskał tam niezbyt oczekiwaną, oraz zaskakującą odpowiedź.



Przedstawiciel Microsoftu stwierdził,że brak dostępności konsol Xbox Series X w Polsce oraz kilku innych europejskich krajach wynika z dotychczasowej zbyt niskiej sprzedaży urządzeń na tych rynkach.



Dlatego Microsoft zdecydował w tych krajach o priorytetowym promowaniu usług abonamentowego dostępu do gier (Xbox Game Pass), zamiast dystrybucji fizycznych urządzeń Xbox do gier.





Informacja z Microsoftu jest tym bardziej zaskakująca, że to właśnie w grudniu konsole do gier sprzedają się najlepiej w całym roku. Innymi słowy, Microsoft wybrał najgorszy dla siebie moment na ograniczenie (lub zakończenie) sprzedaży konsol Xbox series X w Polsce. Postępowanie Microsoftu jest tym bardziej dziwne, że chcąc nawiązać konkurencję z PlayStation, amerykańska firma powinna podejmować wprost przeciwne działania - zwiększające sprzedaż konsol Xbox, a nie kanibalizujące tą sprzedaż.

