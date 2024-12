Środa 18 grudnia 2024 Duże zainteresowanie kartami Intel ARC B580

Autor: Zbyszek | źródło: The Verge | 20:04 Poprzednia generacja kart graficznych Intel ARC nie była zbyt udana - niska wydajność, problemy ze sterownikami, stosunek ceny do wydajności nie zachęcający do rezygnacji z zakupu konkurencyjnych kart GeForce lub Radeon. W przypadku premiery pierwszej karty graficznej ARC drugiej generacji jest trochę inaczej. Karty Intel ARC B580 mają o 4GB więcej pamięci oraz oferują o kilkanaście procent wyższą wydajność niż Radeon RX 7600 i GeForce RTX 4060, ale przede wszystkim zostały dobrze wycenione. Nowość Intela jest przede wszystkim wyraźnie tańsza od wolniejszych konkurentów od AMD i Nvidia. W efekcie karta cieszy się zainteresowaniem klientów.



W USA i niektórych sklepach Europy dostępne egzemplarze kart Intel ARC A580 zaczęły się już wyczerpywać, a niektóre sieci sklepów informują o chwilowej niedostępności tego modelu.



Rzecznik prasowy Intela w rozmowie z serwisem The Verge potwierdził chwilowe problemy z dostępnością kart ARC B580 i zapowiedział, że Intel pracuje nad szybkim zwiększeniem dostaw. "Popyt na karty graficzne Arc B580 jest wysoki, a wielu sprzedawców detalicznych wyprzedało już swój początkowy zapas. Współpracujemy z partnerami, aby zapewnić ich stałą dostępność na rynku"

