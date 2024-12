Środa 18 grudnia 2024 Ryzen 5 9600 ma zadebiutować w styczniu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:59 Obecnie najtańszym procesorem AMD z serii Ryzen 9000 jest 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600X. Procesor ten kosztuje po ostatniej obniżce cen 249 USD (netto), a w Polsce jest dostępny za 1100-1200 złotych (wraz z 23% VAT). Z nowych informacji wynika, że AMD szykuje jeszcze tańszy procesor z rdzeniami ZEN 5, który ma zadebiutować w drugiej połowie stycznia. Będzie to Ryzen 5 9600, mający również 6 rdzeni (I 12 wątków), ale różniący się od procesora Ryzen 5 9600X głównie zablokowanym mnożnikiem, nieco niższym taktowaniem (100-200 Mhz), i ceną.



Cena nowego modelu wyniesie prawdopodobnie od 199 USD do 219 USD, co w Polsce powinno przełożyć się na mniej niż 1000 zł. Co istotne, w pudełku dołączone będzie chłodzenie Wraith Stealth, którego nie znajdziemy w opakowaniu procesora Ryzen 5 9600X (w jego przypadku chłodzenie trzeba dokupić oddzielnie).

