Laptop MSI Cyborg 15 A12VE-057PL: analiza i dwie promocje

Laptop MSI Cyborg 15 A12VE-057PL to urządzenie, które przyciąga uwagę specyfikacją dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. W dalszej części artykułu przedstawiamy szczegółowy opis tego modelu, analizę jego zalet i ograniczeń oraz informacje o aktualnych promocjach, dzięki którym można uzyskać dodatkowe korzyści przy jego zakupie.









Specyfikacja Techniczna Procesor: Intel Core i5-12450H

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk: SSD o pojemności 512 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4050 z obsługą DLSS 3

Wyświetlacz: 15,6 cala, matryca IPS, odświeżanie 144 Hz

System operacyjny: Windows 11 Home







Przeznaczenie i wydajność



MSI Cyborg 15 A12VE-057PL to laptop skierowany zarówno do osób szukających narzędzia do pracy, jak i użytkowników zainteresowanych rozrywką, w tym grami komputerowymi. Procesor Intel Core i5-12450H wspierany przez 16 GB pamięci RAM pozwala na efektywną pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Dzięki dyskowi SSD o pojemności 512 GB urządzenie uruchamia system i aplikacje w krótkim czasie.



Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 pozwala na uruchamianie współczesnych gier w rozdzielczości Full HD. Technologia DLSS 3 poprawia płynność animacji, co jest szczególnie ważne dla graczy oczekujących komfortowej rozgrywki.



Wyświetlacz i jakość obrazu



15,6-calowy ekran IPS charakteryzuje się dobrymi kątami widzenia i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Dzięki temu obraz jest płynny i przyjemny dla oka, co docenią zarówno gracze, jak i osoby korzystające z multimediów. Jasność i odwzorowanie kolorów są wystarczające do pracy w zamkniętych pomieszczeniach, ale w silnym świetle słonecznym ekran może tracić na czytelności.



Design i wykonanie







Obudowa laptopa została wykonana z tworzywa sztucznego, które jest wytrzymałe, choć miejscami podatne na odciski palców. Klawiatura z podświetleniem umożliwia komfortowe użytkowanie w warunkach słabego oświetlenia, a touchpad działa z odpowiednią precyzją. Porty USB, HDMI oraz gniazdo audio zapewniają standardowe możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych.



Bateria



Urządzenie oferuje średni czas pracy na baterii, wynoszący około 5 godzin przy umiarkowanym użytkowaniu. Podczas obciążenia, na przykład w grach, czas ten znacząco się skraca. Nie musisz się tym jednak zbytnio martwić, ponieważ laptop wyposażono w funkcję szybkiego ładowania, co pozwala na szybkie uzupełnienie energii.



Promocje



Przy zakupie tego modelu można skorzystać z dwóch atrakcyjnych promocji: Karta rabatowa G2A.COM

Kupując laptop MSI Cyborg 15 A12VE-057PL, otrzymasz kartę rabatową o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy na stronie G2A.COM. Kod promocyjny jest ważny do 31 grudnia 2026 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie: mediaexpert.pl.

Kontroler bezprzewodowy za 1 zł

Do tego modelu laptopa można dokupić kontroler bezprzewodowy Xbox za symboliczną cenę 1 zł. Aby skorzystać z tej oferty, należy wpisać kod promocyjny P-23375 podczas składania zamówienia. Szczegóły dostępne są na stronie: mediaexpert.pl. Podsumowanie



MSI Cyborg 15 A12VE-057PL to laptop oferujący solidną wydajność i możliwości dostosowane do codziennego użytku oraz grania w mniej wymagające tytuły. Dzięki aktualnym promocjom, w tym karcie rabatowej G2A.COM oraz kontrolerowi bezprzewodowemu Xbox za 1 zł, zakup tego modelu może być bardziej opłacalny. Cena urządzenia wynosi 4299 zł, co plasuje go w segmencie średniej półki cenowej.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

