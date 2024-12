Poniedziałek 23 grudnia 2024 AMD podobno zmieni numerację nowych Radeonów

Autor: Zbyszek | źródło: Chiphell | 06:17 Na początku 2025 roku firma AMD ma wprowadzić do sprzedaży karty graficzne Radeon kolejnej generacji, oparte o nową architekturę RDNA 4. Flagowym modelem ma być kart z chipem Navi 48, która według nieoficjalnych informacji zaoferuje wydajność zbliżoną do GeForce RTX 4080 i 4080 Super zarówno w rasteryzacji jak i w RayTracingu, a w przypadku RayTracingu będzie wyraźnie bardziej wydajna niż obecnie flagowy Radeon 7900 XTX. Nowe informacje wskazują, że producent miał zdecydować się na zmianę numeracji przygotowanych kart. Nowym flagowcem ma zostać karta o oznaczeniu Radeon 9070 XT, a wolniejsze wersje otrzymają numer 9070 bez dopisku XT.



Tym samym zamiast oczekiwanego Radeona RX 8800 XT otrzymamy kartę o nazwie Radeon RX 9070 XT. Zmiana ma wynikać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze numerację Radeon 8000 otrzymają zintegrowane układy graficzne z architekturą RDNA 3.5 zastosowane w APU Strix Halo. Po drugie nowe Radeony będą mieć numerację również zaczynającą się od cyfry 9, tak jak najnowsze procesory Ryzen 9000, co może marketingowcom AMD ułatwić promowanie zakupu zestawów karta graficzna + procesor.



