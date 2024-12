Poniedziałek 23 grudnia 2024 Recenzja komputera MAD DOG ENDORFY300ARGB-A02WR16 oraz świetne promocje na produkty MAD DOG

Autor: Adam | 22:48 Szukasz komputera, który sprosta wymaganiom codziennej pracy i gier? W naszym artykule przyglądamy się modelowi MAD DOG ENDORFY300ARGB-A02WR16, który wyróżnia się solidną specyfikacją, w tym procesorem Ryzen 5 5600, 16 GB RAM i kartą graficzną Radeon RX 6600. Sprawdzamy, jak radzi sobie z nowoczesnymi grami, analizujemy jego możliwości w wielozadaniowej pracy i oceniamy funkcjonalność systemu Windows 11 Home. Dowiesz się także, jak podświetlenie ARGB wpływa na estetykę urządzenia i dla kogo może być przydatne. Zdradzamy szczegóły atrakcyjnej promocji „Rozegraj Święta z Rabatami”, dzięki której ten sprzęt można kupić w korzystnej cenie. Z kodem promocyjnym jego koszt spada do 3649,95 zł. Jeśli zastanawiasz się, czy ten komputer jest dla Ciebie, koniecznie przeczytaj naszą recenzję, by podjąć świadomą decyzję! Szczegóły i linki znajdziesz w pełnym tekście.



Zastanawiasz się, czy warto zainwestować w komputer stacjonarny MAD DOG ENDORFY300ARGB-A02WR16? Przyjrzyjmy się wpierw jego specyfikacji i możliwościom.



Specyfikacja techniczna



Ten model oferuje dość solidną konfigurację, która może zaspokoić potrzeby większości użytkowników:



Procesor: AMD Ryzen 5 5600

Płyta główna: ASROCK B450 Pro4 R2.0

Pamięć RAM: 2x Pamięć RAM ADATA XPG Spectrix D60G RGB 16GB (2x8GB) 3200MHz

Dysk: SSD 1 TB

Karta graficzna: Radeon RX 6600

Zasilacz ENDORFY Vero L5 500W

System operacyjny: Windows 11 Home

Podświetlenie ARGB







Wydajność w codziennym użytkowaniu



Procesor Ryzen 5 5600 to sześciordzeniowa jednostka z taktowaniem wystarczającym do obsługi wielu aplikacji jednocześnie. Dodana pamięć RAM o pojemności 16 GB pozwala na sprawną pracę w środowisku wielozadaniowym. Dysk SSD o pojemności 1 TB zapewnia szybki dostęp do plików i wystarczającą przestrzeń na gry czy multimedia.



Efektywność w grach



Karta graficzna Radeon RX 6600 umożliwia grę w rozdzielczości Full HD z płynnym odświeżaniem obrazu. Jest to opcja, która pozwala cieszyć się nowoczesnymi grami przy odpowiednich ustawieniach grafiki.







Wygląd i funkcjonalność



Podświetlenie ARGB dodaje komputerowi nowoczesnego wyglądu, co może przypaść do gustu entuzjastom sprzętu gamingowego. Jednak warto zaznaczyć, że nie każdy użytkownik doceni tego typu efekty wizualne.



System operacyjny



Windows 11 Home to system, który oferuje intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane zarówno do pracy, jak i rozrywki. Warto jednak pamiętać, że część użytkowników może potrzebować czasu na przyzwyczajenie się do nowego układu interfejsu w porównaniu z wcześniejszymi wersjami systemu Windows.



Cena i promocje



Z kodem promocyjnym RW2012-301224 komputer można nabyć za 3649,95 zł. To obniżka, która czyni go bardziej konkurencyjnym w porównaniu z innymi modelami o podobnych parametrach.



Obecnie trwa też promocja "Rozegraj Święta z Rabatami" na produkty marki MAD DOG. Szczegóły tej akcji można znaleźć na stronie Media Expert.



Podsumowanie



Kupno MAD DOG ENDORFY300ARGB-A02WR16 może być dobrym wyborem dla osób szukających komputera stacjonarnego do gier oraz codziennej pracy. Sprawdź także inne modele tej marki na stronie Media Expert.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.