Piątek 27 grudnia 2024 Radeon RX 9070 XT - kolejne informacje

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:24 W styczniu firma AMD ma wprowadzić do sprzedaży karty graficzne Radeon kolejnej generacji, oparte o nową architekturę RDNA 4. Flagowym modelem ma być karta z chipem Navi 48, której prawdopodobna nazwa to Radeon RX 8800 XT, lub według ostatnich doniesień - Radeon RX 9070 XT. W sieci pojawiły się nowe informacje, według których chip Navi 48 ma zaledwie 4096 procesorów strumieniowych (w porównaniu do 6144 procesorów strumieniowych w Navi 31). Braki te nowy GPU ma nadrabiać wysokim taktowaniem.



Nowe Radeony w wersjach referencyjnych mają mieć wskaźnik TDP 260W, a GPU Navi 48 ma osiągać taktowanie Game Clock 2,8 GHz i maksymalne taktowanie 3,1 GHz. Doniesienia wskazują, że karta oferuje średnią wydajność o kilka procent niższą niż GeForce RTX 4080, i w rasteryzacji nie pokona starszego Radeona 7900 XTX, ale po włączeniu Ray Tracingu ma go znacznie wyprzedzać.



Producenci kart graficznych mieli też dostać zgodę od AMD na przygotowanie wersji ze znacznym fabrycznym podkręceniem - dla wersji OC maksymalny wskaźnik TDP ustalono na 330W.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.