Piątek 27 grudnia 2024 Nowe chipsety płyt głównych AMD i Intela już w styczniu 2025r

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp | 22:47 W pierwszym tygodniu Międzynarodowych Targów CES 2025 (International CES) oczekuje się, że Intel i AMD rozszerzą swoje linie produktów procesorów desktopowych, wprowadzając modele o poborze mocy 65 W, a wraz z nimi bardziej przystępne cenowo modele chipsetów płyt głównych. AMD planuje wprowadzenie chipsetów AMD B850 i AMD B840, podczas gdy Intel zaprezentuje Intel B860 i H810. Według serwisu Board Channels AMD planuje ustalić datę dostępności na rynku płyt głównych z chipsetami AMD B850 i B840 na 15 stycznia. Za s sam chipset zostanie oficjalnie ogłoszony podczas wydarzenia AMD zaplanowanego na 7 stycznia.



Tymczasem Intel ma ogłosić swoje średniopółkowe chipsety Intel B860 oraz budżetowe Intel H810 podczas własnego wydarzenia, które odbędzie się 7 stycznia, ale produkty będą dostępne w sprzedaży od 13 stycznia. Chipset AMD B850 to w zasadzie przemianowany B650, ale producenci płyt głównych mogą opcjonalnie aktywować obsługę Gen 5 PEG zamiast Gen 4. W takim przypadku platforma przypominałaby AMD X870, ale bez obowiązkowego kontrolera USB4. AMD B850 obsługuje podkręcanie procesorów, natomiast AMD B840 tego nie umożliwia i funkcjonalnie jest zbliżony do chipsetu AMD B550 dla platformy Socket AM4, jednak również bez obsługi podkręcania procesorów.



Z kolei Intel B860 ma mieć podobny zestaw wejść/wyjść (I/O) co Intel B760 dla platformy Socket LGA1700. H810 ma być uproszczoną opcją na poziomie podstawowym. Zarówno Intel B860, jak i H810 prawdopodobnie nie będą wspierać podkręcania procesorów, jednak B860 może zachować możliwość podkręcania pamięci RAM.

