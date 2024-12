Piątek 27 grudnia 2024 Laptop gamingowy za jedyne 4899 zł. Sprawdź Lenovo Legion 5 16IRX9

Autor: Adam | 23:52 Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 to jeden z modeli przeznaczonych dla graczy oraz osób szukających solidnego narzędzia do pracy. Czy warto zwrócić uwagę na tę propozycję? Przeanalizowaliśmy jego specyfikację oraz rzeczywiste zastosowanie. Zwróć uwagę, że na stronie Media Expert dostępny jest teraz taniej z kodem T3012-050125.











Specyfikacja techniczna



Lenovo Legion 5 16IRX9 wyposażono w procesor Intel Core i5-13450HX, który należy do najnowszej, trzynastej generacji jednostek Intela. Wspiera go 16 GB pamięci RAM oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 z obsługą technologii DLSS 3. Za przechowywanie danych odpowiada dysk SSD o pojemności 512 GB. Laptop działa na systemie operacyjnym Windows 11 Home.



Wyświetlacz o przekątnej 16 cali i rozdzielczości WQXGA (2560x1600) wykorzystuje technologię IPS, oferując odświeżanie na poziomie 165 Hz. Taki ekran powinien zadowolić zarówno graczy, jak i użytkowników potrzebujących precyzyjnego odwzorowania kolorów.



Wydajność i zastosowanie



Dzięki zastosowanemu procesorowi Intel Core i5-13450HX, laptop sprawdzi się w zadaniach wymagających większej mocy obliczeniowej, takich jak edycja wideo, renderowanie czy zaawansowane gry. Karta RTX 4060 pozwala na uruchamianie nowoczesnych tytułów z wykorzystaniem technologii ray tracingu. Kombinacja 16 GB RAM i szybkiego dysku SSD przyczynia się do płynnego działania systemu oraz aplikacji.



Testy przeprowadzone na popularnych grach wskazują, że laptop radzi sobie dobrze z grami w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach graficznych. W przypadku bardziej wymagających tytułów można zauważyć spadek wydajności w rozdzielczości 1440p, choć nadal pozostaje on zadowalający dla większości użytkowników.







Konstrukcja i ergonomia



Obudowa Lenovo Legion 5 16IRX9 wykonana jest z solidnych materiałów, choć design nie wyróżnia się szczególnie na tle konkurencji. Klawiatura z podświetleniem RGB oferuje wygodne pisanie, a porty rozmieszczone są w przemyślany sposób, co ułatwia podłączanie urządzeń zewnętrznych.



Alternatywy w podobnej cenie



W zbliżonej półce cenowej można rozważyć zakup komputera stacjonarnego MAD DOG ENDORFY500ARGB. Model dostępny tutaj oferuje procesor Intel Core i5-13400F, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz 1000 GB PCIe NVMe 3.0 x4. Jeśli więc mobilność nie jest kluczowa, komputer stacjonarny może być lepszym wyborem w tej kategorii.



Podsumowanie



Lenovo Legion 5 16IRX9 to propozycja dla osób szukających laptopa oferującego zrównoważoną wydajność i funkcjonalność. Sprawdzi się zarówno w grach, jak i w pracy. Sprawdzi się zarówno w grach, jak i w pracy, choć jego mobilność jest delikatnie zmniejszona przez wagę i rozmiar. Warto jednak zwrócić uwagę na jego możliwości, zwłaszcza jeśli nie to dla nas kluczowy czynnik.



Za pomocą kodu promocyjnego T3012-050125 cena tego komputera wynosi 4899 zł, ale oferta obowiązuje jedynie do 5 stycznia 2025 roku.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

