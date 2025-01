Wtorek 31 grudnia 2024 Microsoft Surface Pro Copilot+ PC - Hybryda mobilności i wydajności za 4599 zł!

Autor: Adam | 16:23 Surface Pro Copilot+ PC to najnowsza propozycja od Microsoft, skierowana do użytkowników potrzebujących elastycznego narzędzia do pracy i rozrywki. Sprawdzamy, jak laptop sprawuje się w codziennym użytkowaniu i czy jego cena jest uzasadniona. Do 5 stycznia z kodem „T3012-050125” ten model kupicie za 4599 zł!











Specyfikacja techniczna



Microsoft Surface Pro Copilot+ PC został wyposażony w procesor Snapdragon X Plus, który jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne i wydajne układy. Towarzyszy mu 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Urządzenie działa na systemie Windows 11 Home.



Ekran o przekątnej 13 cali oferuje technologię PixelSense, zapewniającą wysoką rozdzielczość i czułość na dotyk. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla rysika, co czyni ten model interesującą opcją dla twórców i osób ceniących ręczne notatki.



Wydajność i użytkowanie



Snapdragon X Plus wyróżnia się energooszczędnością, co pozwala na dłuższy czas pracy na baterii w porównaniu do standardowych procesorów w laptopach. W testach aplikacje biurowe oraz przeglądanie internetu działały płynnie, choć urządzenie może napotkać ograniczenia w przypadku bardziej wymagających programów graficznych lub gier.



16 GB RAM to standard w tej kategorii cenowej, wystarczający do pracy wielozadaniowej. Dysk SSD 512 GB oferuje szybki dostęp do danych, choć dla użytkowników pracujących z dużymi plikami może okazać się konieczne użycie zewnętrznego nośnika.







Konstrukcja i ergonomia



Surface Pro Copilot+ PC wyróżnia się lekką konstrukcją i możliwością odłączenia klawiatury, co sprawia, że może pełnić funkcję tabletu. Dzięki temu urządzenie nadaje się do pracy mobilnej, jednak w trybie laptopa stabilność może być mniejsza niż w przypadku tradycyjnych modeli.



Porty są ograniczone do niezbędnego minimum, co może wymagać zakupu dodatkowych adapterów, jeśli potrzebujesz podłączyć wiele urządzeń jednocześnie.



Alternatywy w podobnej cenie



W podobnej kategorii cenowej można rozważyć inne modele ultraprzenośne lub hybrydowe. Jednak dla tych, którzy preferują tradycyjne laptopy, warto spojrzeć na ofertę takich marek jak Dell czy HP. Na stronie Media Expert Surface Pro Copilot+ PC jest dostępny w cenie 4599 zł z kodem promocyjnym T3012-050125, ale oferta obowiązuje tylko do 5 stycznia 2025 roku.



Podsumowanie



Microsoft Surface Pro Copilot+ PC to propozycja dla osób poszukujących urządzenia wszechstronnego, które można dostosować do różnych scenariuszy pracy. Nie jest to sprzęt skierowany do osób oczekujących maksymalnej wydajności w wymagających zadaniach, ale jego mobilność i funkcjonalność sprawiają, że może być dobrym wyborem dla wielu użytkowników.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

