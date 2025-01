Wtorek 31 grudnia 2024 MAD DOG GeForce RTX4070 Super PurePC Edition 2 - wydajność w nowoczesnym wydaniu

Autor: Adam | 23:35 Komputer MAD DOG GeForce RTX4070 Super PurePC Edition 2 to propozycja dla graczy i osób poszukujących solidnego narzędzia do pracy wymagającej dużej mocy obliczeniowej. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie możliwości oferuje ten zestaw stacjonarny – teraz dostępny za 6399 zł (cena obowiązuje do 05.01.2025 przy wpisaniu kodu T3012-050125).











Specyfikacja techniczna



Komputer MAD DOG GeForce RTX4070 Super PurePC Edition 2 został wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070, która obsługuje technologie takie jak ray tracing oraz DLSS 3. Dzięki temu nadaje się do obsługi nowoczesnych gier oraz pracy z grafiką i wideo. Urządzenie napędza procesor Intel Core i7 13. generacji, wspierany przez 16 GB pamięci RAM DDR5, zapewniającej wysoką wydajność w aplikacjach wielowątkowych.



Dysk SSD o pojemności 1 TB oferuje szybki dostęp do danych oraz dużo miejsca na przechowywanie gier, plików i programów. Całość działa pod kontrolą systemu Windows 11 Home, co zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i aktualizacji.



Wydajność i zastosowanie



Zastosowanie karty GeForce RTX 4070 sprawia, że komputer radzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 1440p oraz 4K przy wysokich ustawieniach graficznych. Testy przeprowadzone na popularnych tytułach, takich jak Cyberpunk 2077 czy Forza Horizon 5, wskazują na płynność rozgrywki na poziomie powyżej 60 klatek na sekundę.



Procesor Intel Core i7 wraz z 16 GB RAM to także dobra konfiguracja do zadań profesjonalnych, takich jak renderowanie wideo, projektowanie graficzne czy analiza danych. Wsparcie dla najnowszych technologii sprawia, że komputer może być inwestycją na kilka lat.







Konstrukcja i chłodzenie



Obudowa komputera MAD DOG GeForce RTX4070 Super PurePC Edition 2 została zaprojektowana z myślą o funkcjonalności i estetyce. Przezroczysty panel boczny umożliwia podgląd na podzespoły, które są podświetlone systemem RGB. Chłodzenie opiera się na cichych wentylatorach oraz systemie zarządzania przepływem powietrza, co pozwala na utrzymanie stabilnej temperatury nawet przy dużym obciążeniu.



Jednak intensywna praca może powodować wzrost głośności wentylatorów, co warto wziąć pod uwagę w przypadku korzystania z komputera w cichym otoczeniu.



Cena zestawu i promocja do 5 stycznia



Na stronie Media Expert komputer ten jest dostępny w cenie 6399 zł z kodem promocyjnym T3012-050125, ale oferta obowiązuje jedynie do 5 stycznia 2025 roku.



Podsumowanie



MAD DOG GeForce RTX4070 Super PurePC Edition 2 to komputer, który znajdzie zastosowanie zarówno wśród graczy, jak i profesjonalistów. Oferuje wydajność pozwalającą na obsługę wymagających aplikacji i gier, a jednocześnie zachowuje nowoczesny wygląd i solidne chłodzenie.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.