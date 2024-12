Piątek 27 grudnia 2024 Cyberbezpieczeństwo w 2025: Największe zagrożenia i jak się przed nimi chronić?

Autor: materiały partnera | 21:30 Rok 2025 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim ewoluują także zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jako ekspert, chcę Wam przybliżyć największe wyzwania, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzących latach. Zrozumienie tych zagrożeń i wdrożenie odpowiednich środków ochrony jest kluczowe zarówno dla firm, jak i dla użytkowników indywidualnych. Cyberbezpieczeństwo to nie luksus, lecz konieczność w dzisiejszym cyfrowym świecie. Nasze bezpieczeństwo zależy od wiedzy i czujności, więc warto dowiedzieć się więcej, co na nas czeka w tym dynamicznym cyberświecie. W obliczu tak dynamicznych zmian w sferze cyberbezpieczeństwa warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak np. audyty IT i testy penetracyjne oferowane przez Pentestica. Fachowcy z tej dziedziny, będą mogli spojrzeć na Wasz system IT, z szerszej, obiektywnej i specjalistycznej perspektywy.



Główne Trendy w Cyberzagrożeniach na 2025 Rok

W 2025 roku będziemy obserwować kontynuację znanych trendów oraz pojawienie się nowych zagrożeń. Oto najważniejsze z nich: Rozwój Złośliwego Oprogramowania: Ransomware, trojany i wirusy będą coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia. Cyberprzestępcy zaczną chętniej stosować techniki omijania zabezpieczeń, często wykorzystując metody, które pomijają klasyczne systemy antywirusowe. Wzrośnie potrzeba systemów, które będą nie tylko wykrywać, ale także analizować zagrożenia, jeszcze zanim uderzą w system.

Ransomware, trojany i wirusy będą coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia. Cyberprzestępcy zaczną chętniej stosować techniki omijania zabezpieczeń, często wykorzystując metody, które pomijają klasyczne systemy antywirusowe. Wzrośnie potrzeba systemów, które będą nie tylko wykrywać, ale także analizować zagrożenia, jeszcze zanim uderzą w system. Ataki na Łańcuch Dostaw: Coraz częstsze będą ataki na łańcuch dostaw oprogramowania i sprzętu. Mają one na celu zainfekowanie wielu ofiar poprzez naruszenie kodu źródłowego lub zaniedbania w zabezpieczeniach podwykonawców. Im większe i szybsze są systemy, tym większe możliwości strat, ale świadome i odpowiedzialne podejście pozwala nam uniknąć wielu z tych niebezpieczeństw. Warto zatem mieć na uwadze najgorsze scenariusze, by móc się skutecznie przed nimi obronić.

Coraz częstsze będą ataki na łańcuch dostaw oprogramowania i sprzętu. Mają one na celu zainfekowanie wielu ofiar poprzez naruszenie kodu źródłowego lub zaniedbania w zabezpieczeniach podwykonawców. Im większe i szybsze są systemy, tym większe możliwości strat, ale świadome i odpowiedzialne podejście pozwala nam uniknąć wielu z tych niebezpieczeństw. Warto zatem mieć na uwadze najgorsze scenariusze, by móc się skutecznie przed nimi obronić. Ataki Ukierunkowane (APT): Zaawansowane i ukryte ataki, tzw. APT (Advanced Persistent Threats) będą stanowić duże zagrożenie, zwłaszcza dla firm i organizacji publicznych. Wykorzystując zaawansowane techniki, napastnicy przez długi czas będą penetrować systemy w celu wykradania danych. Należy stale i szczególnie uważnie obserwować zachowania systemów i zwracać uwagę na wszelkie podejrzane aktywności lub anomalie. System monitoringu to w tej sytuacji ważna inwestycja.

Zaawansowane i ukryte ataki, tzw. APT (Advanced Persistent Threats) będą stanowić duże zagrożenie, zwłaszcza dla firm i organizacji publicznych. Wykorzystując zaawansowane techniki, napastnicy przez długi czas będą penetrować systemy w celu wykradania danych. Należy stale i szczególnie uważnie obserwować zachowania systemów i zwracać uwagę na wszelkie podejrzane aktywności lub anomalie. System monitoringu to w tej sytuacji ważna inwestycja. Wzrost Zagrożeń dla IoT: Wraz z ekspansją Internetu Rzeczy (IoT), wzrasta także ilość urządzeń podatnych na atak – smartfony, sprzęty AGD, systemy monitoringu dzieci i tzw. inteligentne domy. Użytkownicy i firmy muszą poważnie podejść do kwestii bezpieczeństwa wszystkich urządzeń podłączonych do internetu. Odpowiedzialne i świadome podejście pozwoli nam na uniknięcie poważnych problemów w tej sferze naszego cyfrowego życia.

Wraz z ekspansją Internetu Rzeczy (IoT), wzrasta także ilość urządzeń podatnych na atak – smartfony, sprzęty AGD, systemy monitoringu dzieci i tzw. inteligentne domy. Użytkownicy i firmy muszą poważnie podejść do kwestii bezpieczeństwa wszystkich urządzeń podłączonych do internetu. Odpowiedzialne i świadome podejście pozwoli nam na uniknięcie poważnych problemów w tej sferze naszego cyfrowego życia.

Cyberataki na Infrastrukturę Krytyczną: Realnym zagrożeniem pozostają ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną, jak systemy energetyczne, transport i zaopatrzenie w wodę. Takie cyberataki mają potencjał powodowania zakłóceń, przerw w dostawach i kryzysów społecznych oraz finansowych na dużą skalę. Dlatego, naszym ważnym wyzwaniem jest zabezpieczanie tych sektorów. Warto „wzmocnić obronę”, by nikt z zewnątrz nie zakłócił normalnego funkcjonowania naszego społeczeństwa. Nowe Techniki Ataków, Które Musisz Znać Cyberprzestępcy stale doskonalą swoje metody działania. Warto znać najnowsze techniki ataków, które będą zyskiwać na popularności w 2025 roku: Phishing 2.0: Oszustwa phishingowe będą jeszcze bardziej spersonalizowane i coraz sprytniej wykorzystujące social engineering (techniki manipulacyjne), by oszukać swoje ofiary – np. podszywając się pod znane osoby lub firmy. Zamiast losowego “strzelania mailami”, napastnicy spróbują zdobyć twoje zaufanie. Fałszywe wiadomości SMS lub rozmowy telefoniczne staną się kolejnym kanałem do tego typu przestępstw.

Oszustwa phishingowe będą jeszcze bardziej spersonalizowane i coraz sprytniej wykorzystujące social engineering (techniki manipulacyjne), by oszukać swoje ofiary – np. podszywając się pod znane osoby lub firmy. Zamiast losowego “strzelania mailami”, napastnicy spróbują zdobyć twoje zaufanie. Fałszywe wiadomości SMS lub rozmowy telefoniczne staną się kolejnym kanałem do tego typu przestępstw. Deepfake w Oszustwach: Technologia deepfake będzie wykorzystywana do tworzenia bardzo wiarygodnych, fałszywych filmów i nagrań audio. Oszuści, wykorzystując te nagrania, mogą podszywać się pod znane osoby lub szantażować firmy, a to może mieć negatywny wpływ na ich reputację czy bezpieczeństwo finansowe.

Technologia deepfake będzie wykorzystywana do tworzenia bardzo wiarygodnych, fałszywych filmów i nagrań audio. Oszuści, wykorzystując te nagrania, mogą podszywać się pod znane osoby lub szantażować firmy, a to może mieć negatywny wpływ na ich reputację czy bezpieczeństwo finansowe.

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji (AI) do Ataków: Hakerzy, będą w coraz większym stopniu wykorzystywać wsparcie sztucznej inteligencji - do automatyzowania procesu wyszukiwania luk, jak i tworzenia bardziej zaawansowanych form złośliwego kodu, więc „starcia” SI - po stronie „dobrej” i „ złej ”, będą coraz bardziej skomplikowane i w ciągłym rozwijaniu . Warto wziąć pod uwagę te zagrożenia – przygotowując naszą " przyszłą cyberobronę.

Hakerzy, będą w coraz większym stopniu wykorzystywać wsparcie sztucznej inteligencji - do automatyzowania procesu wyszukiwania luk, jak i tworzenia bardziej zaawansowanych form złośliwego kodu, więc „starcia” SI - po stronie „dobrej” i „ złej ”, będą coraz bardziej skomplikowane i w ciągłym rozwijaniu . Warto wziąć pod uwagę te zagrożenia – przygotowując naszą " przyszłą cyberobronę. Ataki “Man-in-the-Middle” (MITM): Przechwytywanie informacji to kolejna popularna metoda ataku, polegająca na manipulowaniu połączeniami użytkownika, tak aby nie był świadomy „ obecności trzeciego gracza ” - umożliwia to wykradanie danych, tożsamości i manipulacje w trakcie przesyłu ( w tym numerów kont). Warto być czujnym – na każdym kroku, by wiedzieć, że zagrożenie może nadejść, nawet, w miejscach i połączeniach -, które „uważamy za bezpieczne”. To „ element gry w bezpieczeństwo”. Jak Skutecznie Chronić się Przed Cyberzagrożeniami w 2025 Roku?

Ochrona przed cyberzagrożeniami w 2025 roku wymaga złożonego podejścia. Oto kluczowe działania, które powinniśmy wdrożyć, chcąc podnieść poziom ochrony: Aktualizacje i Łatanie Systemów: Regularne aktualizowanie systemów operacyjnych, aplikacji i zabezpieczeń – to tak jak systematyczne przeglądy auta – utrzymuje nasze cyfrowe systemy „w dobrym zdrowiu”.

Regularne aktualizowanie systemów operacyjnych, aplikacji i zabezpieczeń – to tak jak systematyczne przeglądy auta – utrzymuje nasze cyfrowe systemy „w dobrym zdrowiu”. Silne Hasła i Uwierzytelnianie Wieloskładnikowe (MFA): Stosujmy skomplikowane i unikatowe hasła, aktywujmy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, gdzie to tylko jest możliwe - to prosta ochrona. Pamiętaj - hasła są Twoim pierwszym zabezpieczeniem!

Stosujmy skomplikowane i unikatowe hasła, aktywujmy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, gdzie to tylko jest możliwe - to prosta ochrona. Pamiętaj - hasła są Twoim pierwszym zabezpieczeniem! Edukacja i Świadomość Cyberzagrożeń: Podnośmy poziom naszej świadomości na temat technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Tylko tak zyskamy szansę na ich przechytrzenie. Musimy nauczyć się być czujnym i na bieżąco reagować, gdy „cyfrowe zagrożenie” puka do „ naszych wirtualnych drzwi ”.

Podnośmy poziom naszej świadomości na temat technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Tylko tak zyskamy szansę na ich przechytrzenie. Musimy nauczyć się być czujnym i na bieżąco reagować, gdy „cyfrowe zagrożenie” puka do „ naszych wirtualnych drzwi ”. Backup Danych: Regularnie wykonujmy kopie zapasowe naszych danych i przechowujmy je w bezpiecznym miejscu. W sytuacji gdyby nasze systemy uległy zniszczeniu, kopie umożliwią odtworzenie i dalsze funkcjonowanie - czyli tak zwane „ cyfrowe przetrwanie ”.

Regularnie wykonujmy kopie zapasowe naszych danych i przechowujmy je w bezpiecznym miejscu. W sytuacji gdyby nasze systemy uległy zniszczeniu, kopie umożliwią odtworzenie i dalsze funkcjonowanie - czyli tak zwane „ cyfrowe przetrwanie ”. Oprogramowanie Zabezpieczające: Zainwestujmy w sprawdzone i renomowane programy antywirusowe oraz firewalle. Dobre systemy obronne to podstawa Twojego bezpieczeństwa! Tak, jak w przypadku prawdziwego “ Zamku ” - też pilnujemy jego bezpieczeństwa – od “zewnątrz i od środka”!.

Zainwestujmy w sprawdzone i renomowane programy antywirusowe oraz firewalle. Dobre systemy obronne to podstawa Twojego bezpieczeństwa! Tak, jak w przypadku prawdziwego “ Zamku ” - też pilnujemy jego bezpieczeństwa – od “zewnątrz i od środka”!.

Bezpieczne Połączenia i Sieci: Używajmy tylko zaufanych sieci Wi-Fi, chrońmy nasz router. A tam, gdzie publiczne, nie zabezpieczone sieci są w użyciu, korzystajmy z internetu tylko do minimum. Być bezpiecznym - to przewidywać niebezpieczeństwo - to tak, jak myślenie dobrym taktyka – przed ważną walką

Używajmy tylko zaufanych sieci Wi-Fi, chrońmy nasz router. A tam, gdzie publiczne, nie zabezpieczone sieci są w użyciu, korzystajmy z internetu tylko do minimum. Być bezpiecznym - to przewidywać niebezpieczeństwo - to tak, jak myślenie dobrym taktyka – przed ważną walką Regularne Audyty i Testy: Regularne testy penetracyjne i audyty IT – są niezwykle istotne dla utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa - a do ich wykonania potrzebujesz odpowiednich i kompetentnych specjalistów ! – w regularnych kontrolach systemów! („lepsza profilaktyka - od leczenia ” - wiesz co? Nie inaczej działa ta zasada w cyberbezpieczeństwie!) . Cyberbezpieczeństwo Twoim Najważniejszym Priorytetem na Rok 2025 Rok 2025 stawia przed nami nowe wyzwania w cyberbezpieczeństwie. By skutecznie im sprostać, musimy działać proaktywnie i stale pogłębiać wiedzę z zakresu zagrożeń. Zarówno firmy, jak i użytkownicy indywidualni, powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Dostępne narzędzia i pomoc od Pentestica.pl oraz metody pozwalają nam w dużym stopniu panować nad naszą „cyfrową przestrzenią”, lecz potrzeba również sporej świadomości – dlatego stała praca nad sobą, systematyczna edukacja, otwartość umysłu - są teraz dla nas bardzo istotne . Pamiętajcie o tym szczególnie w 2025 roku – nie tylko w cyfrowym świecie ale w każdym aspekcie naszego życia! Cyberbezpieczeństwo – jest priorytetem i od Twojego zaangażowania zależy jakość – Waszej “ przyszłej ochrony w cyfrowym świecie ”.

