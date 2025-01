Wtorek 31 grudnia 2024 Zdjęcia i zapowiedź nowych płyt głónych Asusa na AMD i Intelu

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp | 19:26 Asus udostępnił pierwszą zapowiedź kilku nadchodzących płyt głównych pod podstawkę AMD AM5 – które, jak zakładamy, będą wyposażone w chipsety B850 i B840. Według posta na Facebooku tegoż producenta, ich premiera ma nastąpić w ciągu kilku tygodni. Płyty najprawdopodobniej zostaną zaprezentowane na CES, które rozpoczyna się 7 stycznia. Udostępnione zdjęcie jest celowo zamazane, ale można zauważyć, że w ofercie znajdą się różne modele należące do typowych submarek ASUS-a, takich jak TUF Gaming i ROG. Możemy również zauważyć, że pojawi się przynajmniej jedna płyta w formacie Mini-ITX i jedna micro-ATX, przy czym ta druga jest oznaczona marką TUF Gaming.



Na zdjęciach ASUS skutecznie ukrył wszystkie szczegóły, takie jak nazwy modeli, a większość tekstu jest trudna do odczytania. Żadne szczególne funkcje się nie wyróżniają, choć widać, że pojawią się także wyższej klasy płyty z chipsetem B850, co sugeruje obecność przynajmniej trzech modeli ROG Strix. Pytanie jednak brzmi, czy znajdzie się rynek dla tych płyt, biorąc pod uwagę, że chipset B850 jest niemal identyczny z B650E, z wyjątkiem opcjonalnej obsługi PCIe 5.0 dla gniazd M.2 oraz braku USB4, w przeciwieństwie do X870.



ASUS opublikował także zdjęcie swoich nadchodzących średniej klasy płyt głównych dla Intela na Facebooku. Podobnie jak w przypadku płyt AMD, obraz został zamazany, choć tym razem w nieco mniejszym stopniu. W ofercie dla Intela znalazła się również tańsza płyta z serii Prime, obok modeli TUF Gaming i ROG Strix. ASUS nie ujawnił jednak daty premiery dla płyt Intela.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.